Il Napoli vince il ‘derby del sud’ contro la Roma battendo all’Olimpico 4-1 i giallorossi e conquistando la vittoria numero 19 in campionato. Partenopei subito avanti grazie a Milik al 2′, nei minuti di recupero il pari dei capitolini con Perotti su rigore. Nella ripresa la squadra di Ancelotti trova subito il nuovo vantaggio al 49′ con Mertens, terza rete di Verdi al 54′, all’80’ Younes serve il poker. In classifica gli azzurri salgono a 63 punti consolidando la seconda posizione a 15 punti dalla Juventus capolista, fermi a 47 i giallorossi che sprecano così una chance per avvicinare il quarto posto che vale la Champions.

