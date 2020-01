NAPOLI – Non è un giovedì ordinario per il Napoli e per i suoi tifosi. Sia per le notizie che arrivano da Castelvolturno, con il ritorno in gruppo di pedine importanti quali Koulibaly, Mertens e Maksimovic, che sul fronte mercato con l’acquisto di Andrea Petagna.

Koulibaly, Mertens e Maksimovic tornano in gruppo

Dopo il successo sulla Juve campione d’Italia, Gattuso e il suo staff stanno preparando il match di lunedì al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria. Seduta mattutina per gli azzurri, con attivazione a secco, quindi, con la rosa divisa in due gruppi, lavoro di possesso palla con l’utilizzo delle porte piccole. Di seguito allenamento per settori con centrocampisti e attaccanti da una parte e i difensori dall’altra. Chiusura con partitella a tutto campo. Prima seduta in gruppo per Koulibaly, anche Mertens e Maksimovic hanno svolto allenamento completo con la squadra. E’ rientrato Allan, che ha svolto lavoro personalizzato.

Napoli, visite mediche per Petagna in riproduzione….

Per Petagna visite mediche a Roma e firma

Stamattina, invece, a Roma Andrea Petagna si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche prima di spostarsi poi negli uffici della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli ma a partire dalla prossima stagione: un’operazione da poco meno di 20 milioni con la Spal. L’attaccante classe ’95 resterà infatti a Ferrara agli ordine di Leonardo Semplici fino al termine del campionato e poi si trasferirà all’ombra del Vesuvio per cominciare la sua nuova avventura professionale.

Formisano: “I prezzi premiano gli abbonati”

Intanto riguardo alle polemiche relative ai prezzi dei biglietti di Napoli-Barcellona è intervenuto Alessandro Formisano, responsabile marketing del Napoli. “Bisogna sempre guardare lo scenario, che è quello che fa il Napoli nel corso di un determinato periodo. Se si guardano le singole gare o i singoli momenti si rischia di esprimere giudizi falsati – ha dichiarato il dirigente a Radio Kiss Kiss Napoli – Quando abbiamo giocato col Real Madrid abbiamo avuto gli stessi prezzi. C’era una differenza: si poteva comprare in anticipo il biglietto, prima del match d’andata a Madrid, ad un prezzo più basso. Quest’anno non è stato possibile perché dal 6 gennaio al 26 gennaio abbiamo giocato in casa cinque volte. Vendere cinque gare, con Lazio, Inter e Juventus dentro, in venti giorni è abbastanza mortificante. Il club per far sì che lo stadio sia più pieno possibile fa una politica di prezzi contenuti. Gli abbonati sono tifosi fidelizzati e hanno un diritto di prelazione sul posto. E partendo prima la vendita per loro, permette di non fare la fila in ricevitoria, per questo dei vantaggi ci sono. Posso anticipare che pubblicheremo, non appena avremo certezza della data di Napoli-Inter, i prezzi della semifinale che per tutti gli abbonati saranno gli stessi di Napoli-Lazio. Dunque, gli abbonati potranno acquistare le Curve a 5 euro, i Distinti a 10 euro e così via. Un tifoso fidelizzato avrà la possibilità di vedere quarto di finale e una semifinale Coppa Italia e un ottavo di Champions League col Barcellona ad un prezzo di 5 euro, più 70 euro, più 5 euro, quindi in media di 26,66 per la Curva”.







