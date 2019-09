Pazienti per ore con le lenzuola sporche di sangue e liquidi. Accade all’ospedale San Paolo di Napoli secondo quanto scrive su Facebook Francesco Emilio Borrelli. “Giovedì mattina mi sono recata all’ospedale San Paolo per visitare un mio parente, ammalato di polmonite. Giunto nella sua stanza, al quinto piano dell’edificio, nel reparto di medicina generale, mi sono trovato di fronte una scena aberrante”, si legge nel post in cui il consigliere regionale dei Verdi riporta il racconto di Giusy Di Francia. “Nonostante tre ore prima gli fosse uscita dal braccio l’ago del lavaggio e le sue lenzuola fossero sporche di sangue in più punti nessuno è intervenuto per cambiargliele”, aggiunge la signora “rimasta senza parole dinanzi alle condizioni in cui era stato lasciato il suo parente ma, voltandosi, ha avuto di fronte una scena peggiore”.

