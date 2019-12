“Poco recupero, ché abbiamo l’aereo…”. C’è spazio anche per una richiesta ironica, presumibilmente dalla panchina del Parma, nel finale del match tra il Napoli e gli emiliani. La sfida del San Paolo è cominciata con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario inizialmente fissato. Lo slittamento si è reso necessario per rimediare ai danni provocati dal maltempo all’impianto partenopeo. Il Parma, quindi, si è ritrovato con un problema d’orario per il volo di ritorno. I microfoni di Sky Sport, accanto alle panchine, hanno intercettato nel finale del match la richiesta particolare…

Fonte