Il mercato del Napoli ruota sempre attorno a una corsa a due: Verdi e Deulofeu. Congelato l’arrivo di Inglese (anche in considerazione del probabile reintegro in squadra di Milik a partire già dalla ripresa degli allenamenti, sia pure con la possibilità di rivedere in campo il polacco non prima di fine febbraio) per il quale se ne riparlerà a giugno, con Machach in arrivo per le visite mediche e in attesa di nuova destinazione in prestito, con i contratti di Ciciretti e Younes già pronti ma con il passaggio in maglia azzurra rinviato a fine stagione, il Napoli punta forte sull’esterno, con una netta preferenza per Verdi.

Sarri ritiene che il calciatore del Bologna sia l’unico in grado di entrare nei meccanismi di gioco della squadra senza dovere attendere neppure una settimana. Il valore aggiunto del bolognese è poi rappresentato dal fatto che può indifferentemente prendere il posto di Callejon, Insigne e Mertens, in tutti e tre i ruoli del tridente. Il problema, però, è che Verdi ancora non ha deciso il suo futuro. Il giocatore è in vacanza a Dubai. Lunedì o mertedì della prossima settimana si incontrerà con il suo procuratore, Donato Orgnoni, e deciderà se accettare la proposta di Giuntoli. L’accordo con il Bologna è cosa fatta. Se il calciatore accettasse il trasferimento, alla società emiliana andrebbero poco più di 20 milioni di euro.

Verdi guadagnerebbe circa un milione e mezzo di euro all’anno, il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente. Le perplessità dell’attaccante derivano dal fatto che a Napoli non potrebbe essere titolare come lo è nel Bologna e inevitabilmente finirebbe per frequentare la panchina molto più spesso di quanto non gli accada ora.Il Napoli, in ogni caso, non si lascerà cogliere impreparato in caso di rifiuto. E’ arrivato in Italia Gines Carvajal, agente di Deulofeu, incontrerà Giuntoli. Il Napoli è infatti disposto a versare al Barcellona la somma richiesta per il trasferimento dell’esterno offensivo, vale a dire 18 milioni di euro. Sarri, per la verità, preferirebbe Verdi ma se il bolognese dovesse dire di no, allora accetterà come rinforzo l’ex milanista che, al di là dei pregi di natura tecnica, conosce già il campionato italiano per aver giocato lo scorso anno nel Milan.

Insomma ancora pochi giorni di attesa e poi si saprà chi sarà il rinforzo per la capolista. A quel punto il mercato del Napoli potrà dirsi concluso. I formidabili progressi fatti registrare da Ghoulam inducono all’ottimismo per un suo rientro anticipato. L’esterno di difesa il Napoli se lo ritrova già in casa e non ha bisogno di andarlo a cercare altrove.