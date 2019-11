NAPOLI – Il match al ‘San Paolo’ con il Genoa è alle porte ma il clima continua ad essere incandescente a Napoli, dove la tifoseria sta esprimendo senza mezzi termini la propria insoddisfazione verso squadra e proprietà, ovvero i protagonisti della querelle che sta tenendo banco da alcuni giorni. E così dopo la dura contestazione di ieri all’esterno dello stadio in occasione dell’allenamento aperto agli abbonati, con cori (“solo la maglia”, “mercenari” e “mettete in campo la primavera”), fumogeni e bombe carta, oggi è comparso uno striscione come nuovo segno di protesta dei tifosi verso i calciatori del club partenopeo.

Napoli, i tifosi contestano la squadra: “Mercenari” in riproduzione….

“Avete scelto una brutta strada… rispettate chi questa maglia la ama e vi paga”, è il testo dello striscione, firmato ‘Curva A’, esposto in varie zone della città (dal Maschio Angioino al Museo nazionale) fino ad essere affisso anche all’esterno dello stadio San Paolo. Gli ultrà partenopei non “perdonano” ai giocatori di Ancelotti i risultati altalenanti delle ultime settimane e soprattutto l’ammutinamento di martedì sera. In un clima del genere non è per nulla semplice preparare la gara con il Grifone, anche perché è molto probabile che la contestazione sia dura anche prima e durante la partita.

San Paolo, allenamento aperto agli abbonati: fischi all’ingresso del Napoli in riproduzione….







