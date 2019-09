È morto nelle campagne di Varcaturo, nel Comune di Giugliano, mentre lavorava sotto una serra per la coltivazione di meloni. Pasquale Fusco, bracciante di 55 anni, sposato e con tre figli, lavorava in nero. Si spezzava la schiena per 40 euro al giorno, incurante delle temperature africane che sotto le serre diventavano insopportabili. E forse il suo malore è dovuto proprio al caldo infernale. La paga media per chi lavora nelle campagne della zona per la raccolta della frutta e degli ortaggi è di appena 40 euro al giorno. Se sei straniero e immigrato ti tocca anche meno. La tragedia è avvenuta mercoledì scorso intorno a mezzogiorno, ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Pasquale si è sentito male proprio nel momento più caldo della giornata. Si è accasciato al suolo ed è svenuto. A niente è valso l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha potuto solo constatare la morte del bracciante originario di Caivano. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Giugliano, con il capitano Andrea Coratza. Nell’azienda, che si trova all’estrema periferia di Varcaturo, oltre al lavoratore deceduto, secondo gli accertamenti eseguiti dai militari, c’era anche un altro lavoratore al nero.

Il titolare dell’azienda agricola, un uomo di 50 anni, è stato denunciato per utilizzo di manodopera non in regola, omicidio colposo e violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. I carabinieri del nucleo dell’ispettorato del lavoro hanno sanzionato l’imprenditore agricolo anche per irregolarità relative alla norme igienico-sanitarie. Intanto la salma del 55enne è stata trasportata nell’istituto di medicina legale del Secondo policlinico di Napoli per accertare, attraverso l’esame autoptico, le cause della morte.

“La tragedia che si è consumata a Varcaturo – dicono in una nota congiunta il segretario generale della Cgil Napoli, Walter Schiavella, e il segretario generale Flai Cgil Campania e Napoli, Giuseppe Carotenuto – riporta drammaticamente all’attenzione la condizione di tanti braccianti italiani ed extracomunitari, impegnati nei campi, che continuano a essere sfruttati e sottopagati. La lotta allo sfruttamento, all’illegalità e al lavoro nero devono rappresentare il vero segno di discontinuità dell’azione di qualsiasi governo. Al nuovo Governo chiediamo di mettere tra le priorità la riapertura di un tavolo per la piena applicazione della legge 199, mettendo in campo azioni strutturali di contrasto e prevenzione di questi fenomeni”. “Bisogna cominciare a penalizzare le aziende che sfruttano i lavoratori e favorire le aziende che non applicano il caporalato – spiega Carotenuto – altrimenti non finirà mai questo sfruttamento. Bisogna fare una diversificazione tra le aziende sane e quelle che sfruttano i lavoratori attraverso l’attivazione della Rete agricola di qualità”.

Per il segretario generale della Cisl, Anna Maria Furlan “è un fatto grave che indigna il sindacato la morte di un lavoratore di 55 anni sfruttato, sottopagato e in nero in una serra a Varcaturo in Campania. Dove sono i controlli? Bisogna avere più rispetto per la dignità delle persone e del lavoro”. Per il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli ” bisogna combattere queste inaccettabili forme di schiavismo ” . Di “strage dei Povericristi” parla invece Severino Nappi, presidente dell’associazione Nord Sud. “Questa morte, la quarantesima in Campania solo nel 2019 – dice Nappi – è la drammatica spiegazione del significato di “crescita zero”. Ed è la dimostrazione degli effetti della spesa dei fondi europei ferma al 18 per cento delle risorse assegnate “.