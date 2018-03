Napoli, Milik chiede spazio: Sarri ha un'arma in più per lo sprint scudetto

Arkadiusz Milik (agf)

NAPOLI – Tutto in dieci giornate, il sogno scudetto ma anche un futuro da costruire. All’ultimo sprint di campionato il Napoli crede nell’inseguimento alla Juventus nonostante i quattro punti di distacco e Maurizio Sarri si prepara ad usare tutte le soluzioni a sua disposizione. La scrematura di due terzi di stagione ha portato il tecnico dei partenopei a fidarsi dei suoi 12 titolarissimi, quelli che giocano di solito, più Piotr Zielinski, ma un altro polacco potrebbe ora entrare nelle scelte, ovvero Arkadiusz Milik.

MILIK SCALPITA: NON SEGNA IN CAMPIONATO DA OLTRE 200 GIORNI – L’attaccante sta ormai bene e chiede spazio, anche se è consapevole che Mertens è diventato il punto fermo dell’attacco azzurro. E infatti Sarri da quando Milik è tornato a disposizione lo ha usato con il contagocce, regalandogli l’ultimo quarto d’ora contro la Roma e 3 minuti a San Siro. Lui ha una voglia matta di tornare al gol, però deve anche giocare per poter ritrovare il ritmo giusto: con gli azzurri fuori dalle coppe, non gli resta che sfruttare al massimo qualche spezzone di gara. L’ultima rete di Milik in campionato risale a oltre duecento giorni fa: era la prima giornata di campionato, il polacco seguì un lungo contropiede di Insigne che gli diede un pallone d’oro d’esterno e lui la mise dentro con una botta in area. Milik segnò poi su rigore nel ko contro lo Shakhtar nella prima giornata di Champions League, prima della nuova rottura del crociato.

IL POLACCO OSSERVATO SPECIALE DAL CT NAWALKA – Per una punta l’uscita vera dall’incubo può arrivare solo con il ritorno al gol e Milik vuole provarci, cercando anche di convincere Sarri in allenamento a provare delle alternative tattiche, magari puntando su quel 4-2-3-1, che pure il tecnico toscano ha usato quando si trattava di rimontare partite storte. Ma Arek propone la sua candidatura anche nel tridente classico, magari dando un po’ di riposo a Mertens e provando a sfruttare i cross che arrivano copiosi dagli esterni azzurri. Esperimenti che il timoniere degli azzurri potrà provare a fare magari già nel finale della gara contro il Genoa di domenica se le cose si mettessero bene. Il via, però sarà con il tridente dei piccoli e con Mertens al centro dell’attacco a fare da prima punta con Callejon e Insigne da supporto. Milik ha anche una voglia matta di far arrivare i segnali giusti al ct polacco Nawalka, che vuole vedere i suoi progressi da vicino e lo ha già convocato per la doppia amichevole contro Nigeria e Corea del Sud: in estate ci sono i Mondiali e l’attaccante vuole esserci da protagonista. Ma hanno voglia di applaudirlo anche i tifosi napoletani che, nonostante un po’ di inevitabile depressione post-sorpasso, si preparano a riempire il ‘San Paolo’ domenica sera: a oggi sono stati venduti già oltre 30.000 biglietti e l’abbraccio iniziale ci sarà, sperando poi nel coro della vittoria a fine gara.

CHIRICHES RECUPERA: IN PANCHINA CON IL GENOA – Per il match con i rossoblù dovrebbe essere a disposizione anche Chiriches (con unico elemento sicuramente fuori causa Ghoulam): oggi, infatti, il difensore rumeno ha lavorato con il gruppo e quindi potrebbe andare in panchina, dal momento che in difesa non si cambierà niente. Contro l’Inter il reparto arretrato è stato molto attento a differenza di ciò che era accaduto la settimana precedente con la Roma. Albiol e Koulibaly saranno i centrali, sulle corsie spazio a Hysaj e Mario Rui. Anche il centrocampo dovrebbe essere confermato: Jorginho in regia con Allan e Hamsik mezzale. Dopo la rifinitura nel pomeriggio di sabato a Castelvolturno se ne saprà di più.