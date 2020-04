Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 27, 2020

De Laurentiis ha beffato Hamsik: “Felice che la maglia resti in casa Napoli”

– Bel gesto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E’ intervenuto con uno pseudonimo (“Stadio1926”) nell’asta benefica organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara per fronteggiare l’emergenza coronavirus e si è aggiudicato per 15mila euro la maglia autografata di Dries Mertens, indossata durante la sfida di Champions tra gli azzurri e il Barcellona. Una divisa storica visto che in quell’occasione il belga ha realizzato il gol n. 121 in azzurro raggiungendo Hamsik in vetta alla classifica all-time del club partenopeo.

De Laurentiis ha conteso il cimelio a Marek Hamsik che è arrivato a offrire 13.500 euro. Poi, dopo la vittoria ha twittato soddisfatto: “Felice di essermi aggiudicato, a nome della società, questa maglia che è importante e, così, resterà in casa Napoli. Sono altresì contento di aver dato un contributo a chi ha davvero bisogno in un momento difficile”