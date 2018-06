– Le sirene orientali non ammaliano Dries Mertens, che a differenza di Marek Hamsik esclude la possibilità di lasciare Napoli per la Cina. E lo dice con convinzione, per motivi familiari. “Non giocherò mai in Cina perché mia moglie Kat non ha alcuna intenzione di andare fin lì – ha spiegato l’attaccante in uno speciale a lui dedicato dalla tv belga Een -. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perché hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto e ho ancora due anni di contratto, perciò vediamo come va a finire”.

MERTENS: “A NAPOLI UN MILIONE DI FOTO CON TIFOSI” – Arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2013 (“avevo preso delle lezioni di italiano ma è stato davvero estenuante, ho imparato ascoltando i miei compagni di squadra nello spogliatoio”), Mertens confessa: “non rifiuto quasi mai i selfie perché ritengo un onore che la gente voglia farsi una foto con me, ma a volte è stancante. Napoli ha un milione di abitanti e penso davvero di aver fatto una foto con ognuno di loro, anzi, credo sia iniziato il secondo giro – sorride Dries – La cosa più folle che abbia mai visto, invece, è stata dopo la partita vinta a Torino con la Juventus: il nostro pullman è rimasto bloccato per un po’ per quanti tifosi c’erano”.

“LAVORATO DURO PER SCUDETTO, ORA SOTTO CON I MONDIALI” – Senza figli, Mertens per il momento non ci pensa ad allargare la famiglia: “alle volte vengono a trovarci i bambini di mio fratello e alle 7 del mattino vogliono giocare. Di questo poi ne risentono le mie gambe agli allenamenti, per cui penso che non avere figli possa aiutare a evitare gli infortuni”, afferma nelle dichiarazioni rilanciate dai media belgi. Sulla scelta se vincere i Mondiali con il Belgio o lo scudetto con il Napoli, l’attaccante ha risposto: “Tutti direbbero campione del mondo. Io lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma non saprei: ho lavorato davvero tanto per vincere lo scudetto qui a Napoli, tuttavia non ci siamo riusciti. Ora proverò a dare tutto me stesso per vincere la Coppa del Mondo, speriamo che possiamo riuscirci”.