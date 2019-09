Juventus superiore al Napoli

– La sconfitta dello Stadium è impressa nella mente, la delusione ancora da smaltire per una gara ripresa rimontando tre reti e poi persa nel recupero per un autogol. Dries Mertens, andato a segno nel 4-0 con cui il Belgio si è imposto sul San Marino in un match valido per le qualificazioni agli Europei del 2020, non l’ha ancora mandata giù. “La Juventus è la squadra più forte, ancora oggi ho difficoltà a pensare alla partita: per noi era un appuntamento molto importante, perdevamo 3-0 e siamo riusciti a risalire fino al 3-3, poi prendere quel gol su un’azione neanche pericolosa è stato brutto”.

Per il belga, al di là del risultato, resta comunque netto il divario tra gli azzurri e i bianconeri: “La Juventus è una grande squadra e si è rinforzata. Sulla carta è una formazione più forte della nostra. Batterla non è mai semplice”. E quest’anno non sarà una corsa a due: “Anche l’Inter ha fatto grandi acquisti: sono molto contento per Lukaku, è un giocatore importante per l’Inter e sono certo che diventerà una grande squadra”. Sul futuro Mertens non ha dubbi: “Io sto bene a Napoli, è lì il mio futuro”.