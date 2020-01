Petagna e Rodriguez

– Prestito di diciotto mesi e obbligo di riscatto: è questa la formula trovata da Inter e Napoli per il passaggio in azzurro di Matteo Politano. L’ormai ex attaccante nerazzurro è ufficialmente il nuovo rinforzo consegnato a Gennaro Gattuso, che si accinge a guidare un Napoli parzialmente ridisegnato dalla sessione invernale dopo gli arrivi già concretizzati dei centrocampisti Lobotka e Demme. Le cifre dell’affare dovrebbero essere di 2 milioni per il prestito con riscatto fissato a 19.“Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori!” ha scritto Politano su Instagram. “Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!”.

Non sembra però concluso qui il rovente gennaio del direttore sportivo Giuntoli, che ha messo nel mirino altri due nomi per cercare di rinforzare il Napoli in vista della corsa europea. La Spal inizia a vacillare, Andrea Petagna dovrebbe diventare un calciatore del Napoli nelle prossime ore, anche se con l’accordo di rimanere a Ferrara fino a fine stagione. Il calciatore ha detto sì alla prospettiva di passare al Napoli a partire da luglio, condizione che la Spal ha posto come prioritaria per non compromettere la lotta salvezza. Gli azzurri dovrebbero chiudere l’affare per 17 milioni di euro più bonus: il centravanti sarà quindi uno dei tasselli principali del Napoli del futuro. Chi invece dovrebbe accasarsi al Napoli già nelle prossime ore è Ricardo Rodriguez. Il terzino del Milan, già allenato da Gattuso in rossonero, non è riuscito a trovare l’accordo con il Fenerbahçe e ha accettato di buon grado l’idea di tornare dal suo vecchio allenatore: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, l’affare può chiudersi a breve.