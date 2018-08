Nessun altro colpo in attacco. Dopo la cessione di Inglese al Parma (l’attaccante è passato ai ducali in prestito oneroso per 5 milioni) il Napoli non farà altri innesti nel reparto avanzato. Lo ha annunciato a radio Kiss Kiss il presidente De Laurentiis che ha escluso un assalto al bomber del Torino Belotti in questi ultimi giorni di mercato: ”Non sono innamorato di Belotti. Non voglio fare un torto a lui ma noi abbiamo una batteria tale di attaccanti che siamo in esubero” ha detto De Laurentiis.Il Napoli in avanti resterà così: “Abbiamo Verdi, Mertens, Milik… Cosa dobbiamo fare con tutti questi attaccanti? Uno come Inglese che lo scorso anno è andato in doppia cifra non lo potevo tenere in panchina, invece di valorizzarlo facendolo salire a 30-40 milioni lo avrei deprezzato a 6-7 milioni. Mi meraviglia che si facciano certi discorsi. A casa mia faccio quello che voglio. Ho rispetto dei collaboratori e dell’allenatore ma non ho bisogno di fare un colpo di teatro. A 69 anni non devo dimostrare più niente a nessuno”.

L’unico colpo in entrata (oltre a quello di Inglese oggi è stato ufficializzato il passaggio in prestito, sempre al Parma, di Grassi) sarà quello di un portiere: ”Arriverà un terzo portiere entro la fine del mercato, stiamo lavorando in maniera forsennata” ha detto De Laurentiis che si è detto pronto ad aiutare la città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi: “Dico al sindaco di Genova che di qualsiasi cosa hanno bisogno da parte di privati come Aurelio De Laurentiis, siamo qui a disposizione, per qualunque programma, anche per destinare a loro parte degli incassi. Stiamo scoprendo che viviamo in un Paese dai piedi d’argilla, e pensare che siamo il paese di Renzo Piano, che costruiamo ponti in tutto il mondo e poi ci sgretoliamo così. Genova è una città bellissima e mi dispiace molto”.



RIPRESA A CASTEL VOLTURNO – Gli azzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista dell’esordio in campionato di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Ad accogliere Ancelotti e il resto del gruppo il presidente De Laurentiis che ha voluto presentare personalmente il centro sportivo dopo il maquillage che ha coinvolto i campi di allenamento, spazi comuni ristrutturati e un nuovo impianto di irrigazione ad acqua dolce che garantirà una perfetta condizione del manto erboso.