“In difesa stiamo migliorando”

Aumenta il numero dei giocatori che chiedono il via libera per ritornare in campo. Nel Napoli il fronte è abbastanza compatto e lo ha confermato alla radio ufficiale del club il terzino Mario Rui. “Mi manca il calcio e manca anche ai miei compagni, ma bisogna fare dei sacrifici per ricominciare il prima possibile. In questo periodo ci alleniamo ogni giorno con tutte le attrezzature e gli spazi che abbiamo a disposizione. Usiamo pure il balcone e il garage per seguire il programma di lavoro che ci manda lo staff tecnico. Cerchiamo di allenarci al massimo per essere pronti a una eventuale ripartenza. Personalmente mi concentro molto sugli esercizi aerobici e sulla forza”. Il portoghese non vede l’ora di riprendere il cammino interrotto. “Stavamo facendo molto bene, prima dello stop. Escluso il contraccolpo importante della sconfitta con il Lecce, i nostri risultati erano positivi. La squadra stava giocando come voleva Gattuso e la gente, ci stavamo divertendo e credo che si vedesse bene anche in campo”.

Erano diminuiti pure i gol subiti dal portiere Ospina, un motivo di orgoglio per Mario Rui. “Il Napoli deve essere contento: abbiamo un reparto difensivo fortissimo. Koulibaly e Manolas sono una coppia super. Loro sono due fuoriclasse, ma anche gli altri del reparto arretrato hanno dimostrato sempre sicurezza, quando hanno giocato. Personalmente sono felice di aver creato un bel feeling con i tifosi”, ha tirato le somme il portoghese, elogiando il lavoro di Rino Gattuso. “È stato molto bravo a rapportarsi con la squadra, senza nulla togliere ad Ancelotti, con cui comunque il feeling era positivo. Con Gattuso mi sento spesso, vuole sapere da tutti noi se ci stiamo allenando, se stiamo mangiando bene. E’ uno che chiama spesso, anche per sentire come stanno le nostre famiglie. Ma lo stesso succede tra noi compagni, siamo in contatto strettissimo e ci facciamo coraggio”.

“A Barcellona sarà dura ma…”

Mario Rui spera ancora in un gran finale di stagione. “Siamo in corsa su tre fronti. In campionato l’obiettivo è finire più in alto possibile. Un altro traguardo importante sarebbe arrivare alla finale di Coppa Italia e vincerla. Poi abbiamo la Champions League. Col Barcellona all’andata abbiamo fatto bene. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, in Spagna: dobbiamo affrontare una delle squadre più forti al mondo, ma sappiamo pure che nel calcio nulla è scontato e tutto è possibile. Qualche sorpresa potrebbe esserci…”. Il portoghese si è infine congedato con un appello ai tifosi. “Proprio ora che le cose stanno migliorando, bisogna sacrificarsi un po’ di più. Se possiamo ancora evitare di uscire, per qualche settimana, sarà di grande aiuto a chi sta combattendo e facendo dei miracoli per noi. Non roviniamo tutto ciò che di buono abbiamo fatto fin qui”.