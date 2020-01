Sarri, Gattuso e Ronaldo

– “Una partita fatta bene non cancella tutto il resto”. Il Napoli ha rialzato la testa in Coppa Italia, strappando il pass per le semifinali nei quarti contro la Lazio, ma Mario Rui sa che c’è ancora molto da fare. Ai microfoni di Sky Sport, il terzino portoghese parla dell’imminente match con la Juventus: “Bisognerà dare continuità, cercando di riproporre le stesse cose contro la Juve. Non siamo una squadra da 24 punti, ma evidentemente in questo momento meritiamo questa classifica. Il nostro non è mai stato un problema di gruppo, è vero che ci sono stati dei problemi ma soprattutto in campo, non riuscivamo a fare quello che eravamo abituati a fare”.

Contro la Juventus, Mario Rui potrà riabbracciare un tecnico che gli ha dato tanto già dai tempi di Empoli: “Penso che Sarri sarà accolto benissimo per quello che ha fatto. Io ho un bel legame con lui, mi ha cambiato in tutti i sensi. Spero e penso che il popolo del Napoli lo accoglierà bene per tutto quello che ha fatto”. Da un allenatore a un altro: il terzino portoghese parla dell’impatto di Rino Gattuso: “Ci sono somiglianze con Sarri, specialmente nel modo in cui vuole far giocare la squadra, con le uscite dal basso. Ogni allenatore mette qualcosa di suo, sono stato contento di aver lavorato con Sarri e ora lo sono di farlo con Gattuso”. Al San Paolo arriva un Cristiano Ronaldo tirato a lucido: “Cristiano è il più forte al mondo, uno dei più forti di tutti i tempi, un idolo e una fonte di ispirazione. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo. Tranne che nella partita di domenica”.

Ospina: “Dobbiamo risalire”

Giornata densa in casa Napoli: ha parlato anche David Ospina, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. “La vittoria contro la Lazio è stata importante e ci ha dato energia – ha dichiarato il portiere colombiano – e volevamo fortemente fare strada in Coppa Italia. Adesso dobbiamo metterlo alle spalle, pensando solo al match con la Juventus. Sappiamo di affrontare la squadra probabilmente più forte d’Italia, sarà una partita dura e stimolante. Non ci basta il successo in Coppa, l’obiettivo è risalire in classifica, dovremo dare il massimo lavorando sempre con questa intensità”. Fondamentale, contro la Lazio, l’apporto dei nuovi acquisti: “Demme e Lobotka ci daranno una grande mano, sono due ottimi centrocampisti, hanno forza e qualità. Abbiamo una rosa competitiva, dovremo dimostrarlo in campo cercando di rialzarci al più presto”.

Allan in Brasile, salterà la Juventus

Gattuso non potrà contare su Allan nel match contro la Juventus: dopo aver già saltato la gara di Coppa Italia contro la Lazio, il brasiliano salterà la sfida con i campioni d’Italia non per ragioni fisiche, ma di cuore. E’ infatti nato il suo terzogenito: il centrocampista è partito per il Brasile e non rientrerà in tempo per il big match del San Paolo.

Oggi intanto il Napoli ha ufficializzato la cessione di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Il difensore, già nella passata stagione in blucerchiato, si trasferisce a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Contratto fino al giugno 2022.