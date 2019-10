NAPOLI – Niente da fare. Dopo Salisburgo, il Napoli dovrà fare a meno di Kostas Manolas anche nella sfida di domenica a Ferrara contro la Spal. E’ stato lo stesso difensore greco ad annunciare il forfait: “Oggi non mi sono allenato, ho ancora dolore. Ho un’infrazione alla costola, è molto doloroso. Non ci sarò contro la Spal, poi vedremo giorno dopo giorno” ha detto a Kiss Kiss Napoli. “Quello che abbiamo fatto a Salisburgo – ha detto ancora Manolas – ormai è passato, ora contro la Spal siamo favoriti ma in Serie A non c’è partita facile. Dobbiamo prendere i tre punti, senza quelli ci allontaniamo dalla vetta. Se restiamo concentrati allora sarà una partita da vincere”.

L’ex giocatore della Roma crede fortemente nelle potenzialità del Napoli: “Siamo un gruppo unito e forte che non ha ancora espresso pienamente la propria potenza. In Austria abbiamo dimostrato carattere e qualità, bisognava vincere e ci siamo riusciti. Loro non perdevano in casa da un sacco di tempo ed esserci riusciti significa aver disputato una grande gara”, ha spiegato Manolas che si sofferma anche sull’abbraccio di Insigne e di tutta la squadra ad Ancelotti dopo la rete del definitivo 2-3. “E’ la testimonianza di quanto noi siamo legati al nostro allenatore. In questi giorni ho letto di uno scenario catastrofico che ci sarebbe nel nostro spogliatoio. Invece tra noi non c’è alcun problema, siamo uniti e solidi”.

“Le discussioni ci devono essere perchè significa che la squadra è viva e ha voglia di vincere – ha spiegato ancora il difensore greco -. Da quando sono qui non ho visto altro che un gruppo in piena armonia che ha tantissimi calciatori di qualità. E sono convinto che il meglio non è stato ancora dimostrato perchè abbiamo potenzialità enormi. Vedrete che gradualmente acquisiremo sempre più forza e convinzione per scalare la classifica e fare benissimo anche in Europa. La vittoria di Salisburgo ha dimostrato il nostro valore.

Ancelotti è un allenatore che non ha paura di nulla, fa giocare tutti e i risultati si vedono”.







Fonte