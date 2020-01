Nessun malanno immaginario, ma la voglia di bruciare le tappe. Dries Mertens fa chiarezza in un video su Instagram: “Sto lavorando duro per tornare prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quantoprima”.

Intanto la squadra è al lavoro in vista della supersfida contro la Juventus. Maksimovic è pronto a tornare in campo. Il difensore serbo ha svolto gran parte della seduta di lavoro con il gruppo e quindi dovrebbe tornare per domanica. Anche Koulibaly ha svolto un doppio allenamento. Il primo con la squadra sulla linea difensiva, il secondo personalizzato. Da capire se il centrale potrà farcela, anche se le possibilità di vederlo in campo sono minime. A completare la giornata, terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes.

Il reparto arretrato, dunque, sarà lo stesso visto contro la Lazio. A centrocampo senza Allan ci sarà Demme in regia con Fabian e Zielinski vicino. In attacco Callejon, Milik e Insigne.