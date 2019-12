Litiga con il nipote, gli spara ma per fortuna non lo colpisce. Un 51enne, residente nella provincia di Vercelli, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. A eseguire la misura i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. I fatti risalgono al 7 dicembre scorso quando l’uomo ha discusso animatamente con il nipote – un 31enne di Sant’Anastasia – e si è presentato alla porta della sua abitazione. Quando l’ha visto ha estratto una pistola e ha esploso un colpo contro il 31enne: il proiettile non è andato a segno e ha colpito il portone di ingresso.

