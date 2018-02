– L’Europa League è alle porte, ma i tifosi azzurri sembrano concentrati sul campionato. La sfida con il Lipsia di giovedì non scalda i cuori quanto la corsa scudetto, alimentata dallo strepitoso 4-1 in rimonta rifilato alla Lazio. Maurizio Sarri deve fare i conti con una rosa sempre più corta a causa degli infortuni: Marek Hamsik potrebbe rientrare con la Spal nonostante i problemi alla schiena ma Chiriches alza bandiera bianca per una distrazione muscolare. Con il tridente Callejon-Mertens-Insigne costretto a scendere sempre in campo in questi mesi, Sarri potrebbe rilanciare dal primo minuto Ounas per far rifiatare almeno uno dei tre titolarissimi.

RISCHIA MERTENS – Il principale indiziato per fare posto all’ex Bordeaux è Dries Mertens, rinato dopo la sosta. Callejon agirebbe da centravanti, con Ounas a destra. A centrocampo troveranno spazio Rog, Diawara e Zielinski, in difesa rimangono da valutare le condizioni di Albiol, che oggi ha svolto lavoro differenziato sul campo: probabile la conferma del duo Tonelli-Koulibaly. Chance per Maggio in difesa, il terzino in queste ultime settimane è stato anche utilizzato come cambio di Callejon a gara in corso ma, con l’infortunio di Ghoulam, Sarri si ritrova a poter ruotare solamente tre esterni bassi per le due competizioni.