NAPOLI – La maledizione dello stadio Mazza ha colpito ancora il Napoli, molto al di là del deludente pareggio contro la Spal. A Ferrara si è infatti infortunato gravemente Malcuit: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno del ginocchio, sullo stesso campo in cui è finito ko nelle passate stagioni Milik, con conseguenze altrettanto gravi. Stavolta è toccato al difensore francese, che verrà operato subito a Roma e rimarrà fuori per almeno cinque o sei mesi. Si accentua dunque per Carletto Ancelotti l’emergenza sulle fasce, dove la società sarà a questo punto costretta a intervenire sul mercato di gennaio. Nel frattempo però il tecnico azzurro deve confidare nei recuperi di Mario Rui, Maksimovic e soprattutto di Manolas, che sperano di tornare a disposizione nel turno infrasettimanale di mercoledì sera al San Paolo contro l’Atalanta: già fondamentale per la classifica.

In campionato il Napoli sta facendo fatica e svuotare al più presto l’infermeria è una priorità, dopo il colpo basso che ha messo fuori combattimento Malcuit. In organico c’è anche Hysaj ed è possibile a questo punto che Ancelotti torni a contare un po’ di più pure su di lui, per tamponare l’emergenza. Il tour de force di autunno continua e c’è più che mai bisogno dell’aiuto di tutti, per permettere alla squadra di non perdere brillantezza. Le due trasferte di seguito a Salisburgo e Ferrara hanno infatti comportato un dispendio enorme di energie e già contro l’Atalanta sarà obbligatorio il ricorso al turn over, con Meret, Fabian, Callejon e Lozano che si candidano per un posto tra i titolari, sperando che anche Manolas e Mario Rui riescano a essere della partita nella sfida di alta classifica del San Paolo.

Il Napoli la affronterà con l’obbligo di tornare alla vittoria, dopo il deludente pareggio con la Spal. Ma per fermare la lanciatissima Atalanta gli azzurri dovranno sfoderare una prova da Champions, in netta controtendenza con le difficoltà che la squadra di Ancelotti sta incontrando in campionato. Per adesso il rendimento di Insigne e compagni è stato double face. Per questo si impone una reazione a Fuorigrotta, in cui ci saranno in palio il terzo posto e la possibilità di rimanere almeno nella scia di Juventus e Inter. I 40 mila tifosi annunciati al San Paolo hanno ancora voglia di sognare lo scudetto.





