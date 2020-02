NAPOLI – Senza difesa. S’è già interrotta la riscossa del Napoli di Rino Gattuso, finito di nuovo ko al San Paolo (2-3) contro l’ottimo Lecce di Fabio Liverani e costretto a rinviare per l’ennesima volta il suo tentativo di risalire la classifica. Non ha pagato la scelta del tecnico calabrese di rivoluzionare il reparto arretrato, con i rientranti Maksimovic e Koulibaly sempre in difficoltà e puniti da Lapadula con una doppietta. Di Mancosu, Milik e Callejon gli altri gol, nei 90′ diretti dal modestissimo arbitro Giua. Sotto accusa per non aver consultato il Var nella ripresa in occasione di un intervento in area su Milik.

Spazio ai volti nuovi

Per la prima volta Gattuso ha dato spazio dall’inizio ai tre rinforzi del mercato invernale: Lobotka, Demme e Politano, confidando anche nella loro voglia di mettersi in mostra davanti al pubblico del San Paolo, tornato molto numeroso grazie al ritrovato entusiasmo per le 3 vittorie consecutive degli azzurri. Ma gli oltre 40 mila tifosi in tribuna avevano festeggiato pure il rientro in campo dopo la lunga assenza per infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, che aveva fatto la sua ultima apparizione in campionato a metà di dicembre. Soltanto panchina invece per gli altri due big azzurri appena usciti dall’infermeria: Allan e Mertens, considerati dal tecnico non ancora al top della condizione. Il Lecce ha risposto lanciando a sua volta subito nella mischia i nuovi acquisti Barak e Saponara, funzionali entrambi al modulo abbastanza coraggioso (4-3-1-2) con cui Liverani ha scelto di affrontare la gara.

Occasioni sprecate

La partenza molto forte del Napoli ha però costretto lo stesso gli ospiti a fare a lungo le barricate, difendendosi quasi sempre all’interno della loro area di rigore nella mezz’ora iniziale. Ma gli azzurri hanno avuto il torto di non sfruttare le tante occasioni che si sono costruiti per passare in vantaggio. Gravi in particolare gli errori di testa di Milik (10′) e di Zielinski (14′), messi nelle condizioni ideali per fare centro dai cross dalla sinistra del brillante Mario Rui. I due polacchi non sono poi riusciti a concretizzare una comoda combinazione centrale, favorita da un disimpegno sbagliato di Donati. Lo spreco è stato completato da un tiro di poco a lato di Insigne, da una conclusione fiacca e centrale di Mario Rui e da un sinistro sull’esterno della rete di Milik. Dalla panchina si è sbracciato invano per chiedere maggiore concretezza Gattuso, deluso dall’atteggiamento a tratti superficiale dei suoi. Non è invece mai mancata la cattiveria necessaria al Lecce, che dopo aver stretto i denti per contenere la superiorità degli avversari s’è fatto bastare una sola sortita per sbloccare a sorpresa il risultato. Male Ospina sul diagonale di Falco, su cui il portiere ha concesso un comodo tap in a Lapadula (29′). Poi la squadra pugliese sulle ali dell’entusiasmo si era resa di nuovo pericolosa con Falco: tiro a lato. Il gelo calato sul San Paolo è stato interrotto solamente da una combinazione tra Politano e Insigne, la cui mezza giravolta ha mandato il pallone a sbattere sul palo esterno (35′), a portiere ormai battuto.

La perla di Mancosu chiude il conto

All’intervallo Gattuso si è dunque trovato già nella condizione di rischiare il tutto per tutto e lo ha fatto gettando nella mischia Mertens al posto del deludente Lobotka, con il passaggio al 4-2-3-1. La mossa ha dato subito i suoi frutti, con il belga che ha impiegato appena 3′ per mettere in porta Milik, autore del facilissimo pareggio. Sempre il nuovo entrato ha poi messo davanti al portiere avversario pure Insigne, che ha perso però il duello ravvicinato con Vigorito. Ma il Lecce non si è mai limitato a difendersi e dopo aver spaventato un paio di volte Ospina ha colpito di nuovo con Lapadula (16′), bravo a spedire in rete di testa un millimetrico assist di Falco. Inesistente l’opposizione della difesa del Napoli, tradita anche da Koulibaly. Ci sono volute due parate super di Ospina per negare il tris a Donati e Barak. Gli azzurri hanno provato allora l’ultimo assalto inserendo pure Callejon e Lozano. Milik al 29′ è andato giù in area chiedendo il rigore, l’arbitro lo ha ammonito per simulazione senza poi rivedere l’azione al monitor dove avrebbe notato il fallo sull’attaccante polacco. Scampato il pericolo il Lecce ha chiuso il conto con una splendida punizione (37′) di Mancosu. Inutile il rabbioso finale dei padroni di casa, con la rete a tempo già scaduto di Callejon.

Napoli-Lecce 2-3 (0-1)

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka (1′ st Mertens), Demme, Zielinski, Politano (16′ st Callejon), Milik, Insigne (31′ st Lozano). (1 Meret, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 44 Manolas, 13 Luperto, 8 Ruiz, 5 Allan, 9 Llorente). All: Gattuso.

Lecce: (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati, Majer 22′ st Petriccione), Deiola (45′ st Paz), Barak, Saponara, Falco (29′ st Mancosu), Lapadula. (97 Chironi, 40 Sava, 39 Dell’Orco, 6 Paz, 27 Calderoni, 3 Vera, 5 Monterisi, 34 Maselli, 11 Shakhov, 35 Rimoli). All.: Liverani.

Arbitro: Giua di Olbia.

Reti: nel pt 29′ Lapadula;nel st 2′ Milik, 15′ Lapadula, 36′ Mancosu, 44′ Callejon.

Angoli: 10-3 per il Napoli.

Recupero: 0′ e 5′.

Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Rispoli, Mario Rui, Petriccione e Demme per gioco scorretto; Vigorito e Milik per comportamento anti-regolamentare.

Spettatori: 35 mila.







