Sono oltre dieci mila in piazza Dante, a Napoli, per la manifestazione delle sardine, il movimento anti Salvini . “Sono emozionata e pronta a vivere questo momento – dice Antonella Cerciello, l’insegnanteche ha promosso l’iniziativa – siamo qui per dire no all’odio delle destre, a chi soffia sul fuoco della paura”

In piazza sardine di ogni tipo e di ogni colore. Due giovani indossano anche le machere della Casa di carta”. Sono arrivati anche i giovani musicisti della Scalzabanda.

Quello di stasera è il primo evento che si tiene a Napoli ed è stato convocato attraverso tre diversi gruppi Facebook: “Napoli non si lega”, “Sardine napoletane” e “Sardine – Napoli non si lega”. In molti sono arrivati in piazza Dante “armati” di sardine di cartone. Ai piedi del Convitto nazionale Vittorio Emanuele sono stati posti un microfono e delle casse per eventuali comunicazioni, non è comunque previsto un comizio