NAPOLI – Incombe già il Liverpool, con 50 mila tifosi annunciati martedì sera al San Paolo per il gran galà internazionale contro i campioni d’Europa in carica. Per il Napoli è dunque giocoforza una domenica di straordinari, all’indomani del tonificante successo contro la Sampdoria nel debutto in campionato a Fuorigrotta. Il battesimo del “nuovo” stadio, dopo il restyling estivo da 25 milioni per le Universiadi, è stato trasformato in una festa dalla doppietta di Dries Mertens (in attesa di rinnovo del contratto), che ha permesso agli azzurri di lasciarsi alle spalle la delusione per il ko di Torino prima della sosta e anche di recuperare due punti in classifica nei confronti dei bianconeri. Ma Ancelotti ha ovviamente voltato subito pagina e si è messo al lavoro in vista dell’attesissima sfida contro i Reds, in cui il tecnico proverà a capitalizzare il turn over appena fatto in campionato. Sono certi infatti i ritorni tra i titolari di Manolas in difesa, Allan a centrocampo e Insigne in attacco, dove peraltro la concorrenza si annuncia serratissima per tutta la stagione. Gli arrivi di Lozano e Llorente hanno infatti aumentato le alternative e pure le soluzioni per il reparto offensivo: a segno per 9 volte nei primi 270′ della serie A.

Il Napoli in attacco si sente a posto, si è già affievolito il rimpianto per il mancato arrivo sul mercato di Icardi. Contro il Liverpool tornerà quasi sicuramente tra i convocati dopo l’infortunio pure Milik e i problemi sono per il momento solo di abbondanza. C’è invece un po’ di preoccupazione per la tenuta della difesa, anche se Meret è rimasto per la prima volta imbattuto contro la Sampdoria. Ma il portiere ha corso comunque troppi pericoli, complice il ritardo di forma di Koulibaly (peraltro in crescita) e lo scarso filtro dei centrocampisti. In Champions e in generale nelle partite più difficili servirà agli azzurri più equilibrio, però. La sfida con i Reds sarà dunque in questo senso molto probante, al di là del valore della posta in palio per la qualificazione. Ancelotti non può accontentarsi infatti di una squadra affidabile solo dalla cintola in su.





