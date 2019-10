“Cina o Qatar, no grazie”

“In Italia solo il Napoli”. Dries Mertens giura fedeltà alla maglia azzurra. Dal ritiro della nazionale, il 32enne belga, che il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto, ha fatto il punto sul proprio futuro: “Vorrei rimanere a Napoli ma al momento non posso dire nulla. Sono belga ma ormai mi sento italiano. Se dovessi andare via mi mancherebbero tante cose, ma non mi vedo a giocare con un altro club italiano, sarebbe strano, a Napoli mi sento a casa”.

Nonostante la folta concorrenza in attacco e gli ultimi arrivi di Llorente e Lozano, Mertens fin qui è l’attaccante più prolifico a disposizione di Ancelotti: “Non mi sono mai sentito così bene, ho 32 anni ma sto meglio di certi ragazzi che ne hanno 25-26. Sto vivendo il miglior momento della mia carriera – ammette all’emittente belga Rtbf -, segno con una certa facilità e gioco abbastanza per sentirmi un titolare. Ho intenzione di andare avanti ancora a lungo”. E ancora sul futuro: “Non mi vedo nemmeno in Cina o in Qatar, spero di giocare a lungo ancora ai più alti livelli. Non credo nemmeno di tornare in Belgio. Mi è stato detto che sarei perfetto per il calcio spagnolo ma non ho mai ricevuto offerte dalla Liga e non mi sono mai pentito di aver firmato per il Napoli, sono stato felice sin dal primo giorno”.

A un passo dal record di Maradona

Prossimo obiettivo per il folletto belga eguagliare le 115 reti con la maglia del Napoli di Diego Armando Maradona: “Certo che ci penso, sono già abbastanza fiero di essermi avvicinato a una leggenda come Maradona. L’ho incontrato due volte, abbiamo parlato un po”‘. Infine una battuta: “Eguagliarlo facendo un gol dei suoi? Perché no, ci proverò. Di sicuro non posso segnare con la mano visto che c’è la Var”.