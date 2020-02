NAPOLI – Subito in campo, per guardarsi in faccia dopo il grave passo falso al San Paolo contro il Lecce e soprattutto per cercare di voltare pagina, con dietro l’angolo la trasferta di mercoledì sera al Meazza contro l’Inter, valida come semifinale d’andata della Coppa Italia. Per il Napoli si tratterà di una delle ultime chance per invertire il corso della stagione, che finora è stata molto deludente. Ma Rino Gattuso dovrà fare i conti anche con il morale molto basso dei suoi giocatori, che si sono presentati in mattinata al centro sportivo di Castel Volturno con la testa bassa. Gli azzurri erano infatti convinti di essere usciti dal tunnel grazie alle vittorie contro Lazio, Juventus e Sampdoria e non si aspettavano quindi di trovarsi un’altra volta con le spalle al muro, nonostante i recenti progressi fatti con il nuovo allenatore.

La mancanza di equilibrio

Nei 90′ con il Lecce sono invece riemersi di colpo tutti i fantasmi del passato e si è visto all’opera un Napoli squilibrato: fragile in difesa, disordinato a centrocampo e quasi mai incisivo in attacco. Addirittura controproducente si è rivelato il rientro di Koulibaly, che era stato fermo due mesi per un infortunio muscolare e nella partita di domenica al San Paolo è stato tra i peggiori. Il difensore senegalese dovrebbe essere comunque confermato tra i titolari contro l’Inter, in coppia con il rientrante Manolas al centro del reparto arretrato. Rischiano invece il posto Lobotka, Politano e Milik, con Elmas, Callejon e Mertens in rampa di lancio. In porta è infine probabile la conferma di Ospina, favorito su Meret.

Mercoledì c’è l’Inter in coppa

Il campionato è ormai compromesso e Gattuso si aspetta una reazione immediata in Coppa Italia. Il tecnico non vuole alibi per l’ennesimo errore arbitrale che ha penalizzato il Napoli e dopo la sconfitta contro il Lecce ha lasciato che fosse la società ad alzare la voce, con la protesta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ma tra i giocatori c’è molto malumore per il netto rigore negato a Milik, emblematico di una stagione che non vuole saperne di addrizzarsi. A San Siro contro l’Inter non potranno esserci nemmeno i tifosi residenti in Campania, ai quali è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico.









