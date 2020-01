NAPOLI – Adesso diventa fondamentale la Coppa Italia, dopo che il Napoli ha compromesso a metà stagione il suo campionato e ha realisticamente già compiuto la sua missione nella Champions League superando la fase a gironi, visto che lo scoglio della doppia sfida degli ottavi di finale contro il Barcellona è molto difficile da superare, sulla carta. “Abbiamo bisogno soprattutto di ritrovare la vittoria e quindi daremo la giusta importanza alla gara di martedì pomeriggio al San Paolo contro il Perugia”, ha infatti dato subito la carica Rino Gattuso, cercando di lasciarsi alle spalle la beffarda sconfitta subita contro la Lazio allo stadio Olimpico. Gli azzurri sono stati puniti dal gol nel finale di Immobile e ancora una volta non sono riusciti a muovere la loro classifica, nonostante una prestazione in crescendo. Di conseguenza si è allontanato ancora di più pure il sesto posto e Insigne e compagni rischiano di doversi guardare alle spalle, per non complicarsi ulteriormente la vita nel corso del girone di ritorno. I numeri dicono questo, anche se il tempo per provare la rimonta ci sarebbe e si intravede qualche segnale di ripresa.

Ma per restare in Europa la strada maestra diventa la Coppa Italia. Per questo il Napoli è ritornato subito in campo dopo la sconfitta con la Lazio e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro il Perugia, valida per gli ottavi di finale. Gattuso ha cominciato a conoscere i nuovi acquisti invernali: i centrocampisti Demme e Lobotka, che avranno bisogno di un po’ di tempo per inserirsi. In gruppo sono rientrati Meret e Younes, assenti con la Lazio. Il tecnico spera inoltre di riavere al più presto a disposizione Koulibaly e Mertens, i cui infortuni sono costati cari agli azzurri nelle ultime gare. Si è sentita infatti l’assenza soprattutto del difensore, ko da metà dicembre per un problema muscolare. D’ora in poi si giocherà su tre fronti e il tecnico ha bisogno di poter contare sull’intero organico a sua disposizione, tenendo conto che dietro l’angolo c’è pure il delicato anticipo di sabato in campionato contro la Fiorentina. Due appuntamenti al San Paolo in 5 giorni, in cui la squadra spera di avere una mano pure dai suoi delusi tifosi. Chissà se basteranno i prezzi popolari decisi dalla società.







