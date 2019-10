Rincorsa scudetto e qualificazione Champions

– Reduce dalla prima mini crisi della stagione e atteso, alla ripresa del campionato, dalla sfida con il Verona, il Napoli spera di ritrovare oltre alla vittoria anche il miglior Koulibaly. Il difensore senegalese ha vissuto un inizio difficile, la preparazione ritardata a causa della coppa d’Africa, l’autogol nei secondi finali della sfida con la Juve, infine l’espulsione contro il Cagliari che gli ha fatto saltare Brescia e Torino. “Il mio debutto non è stato dei migliori in questa stagione, ma sto tornando quello che piace tanto ai tifosi azzurri. Non sono distratto dalle voci di mercato, ci sono abituato, ogni giorno viene fuori che voglio andar via, ma in realtà il mio obiettivo è vincere col Napoli, il resto non ha importanza” ha detto Koulibaly parlando dal ritiro del Senegal.

E con un ritrovato Koulibaly la formazione di Ancelotti proverà la risalita in classifica. “Il nostro obiettivo è sempre quello di battere le squadre più forti per vincere lo scudetto. Quest’anno sarà sicuramente più complicato visto che tutte le big si sono rinforzate rendendo ancora più competitiva la serie A. La Juventus, però, resta la squadra da battere. Il nostro scopo deve essere sempre quello di migliorare il nostro gioco e avvicinarsi al loro livello”. E pensare che la vittoria in Champions contro il Liverpool aveva dato vigore all’ambiente. “Abbiamo cominciato bene battendo il Liverpool con una prestazione di alto livello il Liverpool, peccato non esserci ripetuti contro il Genk, ma questo è il calcio. L’obiettivo resta quello di qualificarci il prima possibile. Dobbiamo pensare positivo e avere la consapevolezza che possiamo fare bene”.