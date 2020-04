NAPOLI – Premier o Ligue 1: sta diventando questo l’unico dilemma, con il tentativo di inserimento in dirittura di arrivo del Paris Saint Germain. Il conto alla rovescia verso l’addio al Napoli di Kalidou Koulibaly è già iniziato e questa volta sono minime le possibilità che possa fermarsi in extremis, nonostante la gravissima emergenza che si sta abbattendo anche sul mondo del pallone. “Le quotazioni dei campioni non risentiranno della crisi, potete starne certi”, è lapidario al proposito il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Le grandi manovre del mercato sono state infatti solo un po’ rallentate dalla paralisi agonistica, che ha imposto all’Uefa e alla federazioni di mettere in stand by le Coppe e i campionati nazionali. Ma le istituzioni del calcio vogliono comunque portare a termine la stagione nel corso dell’estate e poi creare una lunga finestra per la campagna acquisti, in cui i club avranno dunque tutto il tempo per concludere le trattative che sono state avviate in questi mesi.



United in vantaggio sul City

La fisiologica separazione dal gigante senegalese sembra nella migliore delle ipotesi destinata a slittare ad agosto, di conseguenza, senza tuttavia che possa essere rimessa in discussione. Resta soltanto da capire quale delle due squadre di Manchester (che si sono mosse prima del Psg e con argomenti più convincenti) la spunterà nell’asta milionaria per il difensore azzurro, con lo United che in questo momento è in vantaggio nei confronti del City.

De Laurentiis aspetta l’offerta

De Laurentiis questa volta non si opporrà, sempre che l’offerta finale in arrivo dalla Inghilterra sia ovviamente alla altezza delle aspettative del Napoli. L’estate scorsa il presidente aveva fatto l’ultimo sacrificio per blindare Koulibaly, gratificandolo con un ingaggio da top player (6 milioni a stagione) e opponendosi alle proposte a tre cifre ricevute dalla Premier League. La mancata qualificazione per la prossima edizione della Champions renderà però quasi insostenibile per il club azzurro lo stipendio del difensore senegalese, che il 20 giugno compirà 29 anni ed è a sua volta consapevole di essere giunto a un bivio decisivo della sua carriera, dopo sei stagioni in cui è stato quasi costantemente tra i migliori calciatori della Serie A. Per “KK” quella alle porte potrebbe essere infatti l’ultima grande chance per tentare un’altra esperienza e guadagnare ancora di più, andando oltretutto alla ricerca di motivazioni più stimolanti.

La stagione peggiore

Koulibaly ha compiuto nel Napoli la parte più importante della sua parabola agonistica: arrivando nell’estate del 2014 come un illustre sconosciuto e crescendo progressivamente di anno in anno con la guida di Benitez, soprattutto Sarri e Ancelotti. Ma l’esaltante percorso del difensore si è interrotto di colpo nel corso di questa stagione: di gran lunga la più deludente per qualità e quantità (appena 15 presenze, Champions compresa) della sua avventura in Italia. Il difensore senegalese ha cominciato infatti il campionato ad agosto con l’autogol di Torino contro la Juventus e da allora non s’è più ripreso, al netto delle due prestazioni super contro il Liverpool. La sua concentrazione è progressivamente venuta meno e dopo l’arrivo di Gattuso a dicembre KK è sparito definitivamente dai radar, complice un grave e per lui insolito infortunio muscolare (contro il Parma).

Obiettivo plusvalenza

Ma Koulibaly non s’è arreso e spera nella ripresa almeno per avere la chance di chiudere in bellezza la sua favola con il Napoli, con un gran finale di stagione. Converrebbe a lui e pure a De Laurentiis, che conta di realizzare una plusvalenza monstre con la cessione del difensore, acquistato dal Genk per appena 8.5 milioni. Il Manchester United è pronto ad offrirne dieci volte di più, in estate. E stavolta dovrebbero bastare. Salvo un rilancio degli sceicchi: del City o da Parigi.







