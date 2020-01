Primo tempo senza squilli

– Dopo quattro sconfitte consecutive in casa, il Napoli rialza la testa nel match più importante. Gli azzurri piegano infatti 2-1 la Juventus dell’ormai “odiato” ex Sarri con una partita che si accende nel secondo tempo: vantaggio di Zielinski, raddoppia Insigne e accorcia nel finale Ronaldo. I bianconeri restano così a quota 51 in classifica con l’Inter adesso a -3 e la Lazio a -5. Il Napoli sale invece a 27 punti e finalmente più respirare.

4-3-3 per Gattuso che in attacco propone Callejon, Milik e Insigne. A centrocampo Zielinski, Demme e Ruiz. Hysaj e Mario Rui esterni con Di Lorenzo e Manolas a difesa di Meret. Sarri risponde col medesimo modulo con Dybala, Higuain e Ronaldo in avanti. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Al centro della difesa Bonucci e de Ligt con Cuadrado e Alex Sandro esterni. Parte meglio il Napoli che ci prova con Fabian Ruiz dopo 3′ (tiro sul fondo) e poco dopo con un colpo di testa di Milik (alto). Al quarto d’ora Dybala serve Ronaldo che però calcia alto dal limite. Un minuto dopo inserimento di Callejon e colpo di testa che Szczesny controlla. Al 28′ Bonucci respinge in angolo un tentativo di Milik e di fatto le occasioni del primo tempo finisco qui. La gara viene giocata a ritmi lenti e spesso i giocatori sbagliano tanti passaggi facili.

Zielinski la sblocca

Dopo 5′ di secondo tempo, Pjanic, toccato duro da Demme nei primi 45′, alza bandiera bianca: al suo posto entra Rabiot. Al 53′ la Juventus segna: Dybala prende il palo e poi Ronaldo insacca, ma l’azione è viziata da un offside iniziale di Higuain. Dall’altra parte ci prova Zielinski ma calcia alto. Al minuto 62 gran contropiede di Ronaldo, palla a Higuain che conclude col destro, ma Meret para. Passa un minuto e il Napoli fa 1-0: Matuidi sbaglia un cross e fa ripartire gli azzurri, tiro dal limite di Insigne che Szczesny respinge corto e tap-in vincente di Zielinski.

Raddoppia Insigne, inutile il gol di CR7

Gattuso cambia il già ammonito Demme con Lobotka, mentre Sarri leva Matuidi e Dybala per far entrare Douglas Costa e Bernardeschi. Il Napoli palleggia bene e quando attacca trova spazi, come al 75′: cross di Callejon e mezza rovesciata di Insigne, ma la sfera termina alta. Dentro anche Elmas al posto di Zielinski e al minuto 86 il Napoli raddoppia: proprio Elmas serve a sinistra Milik, tiro-cross e sfera sulla destra, la riprende Callejon che la rimette in mezzo e girata di Insigne con deviazione di de Ligt. Proprio al 90′ lampo di Ronaldo che raccoglie palla in area e batte Meret in uscita, riaprendo di fatto il match. Nei 4′ di recupero prova a riprenderla Higuain con una bella rovesciata, ma è centrale e Meret la blocca per la gioia del San Paolo.

Napoli-Juventus 2-1 (0-0)

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme (24′ st Lobotka), Zielinski (35′ st Elmas), Callejon, Milik (44′ st Llorente), Insigne. (27 Karnezis, 25 Daniele, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 11 Lozano, 98 Leandrinho). All: Gattuso

Juventus: (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (5′ st Rabiot), Matuidi (27′ st Douglas Costa), Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala (27′ st Bernardeschi). (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 24 Rugani, 41 Coccolo, 8 Ramsey). All.: Sarri

Arbitro: Mariani di Roma

Reti: nel st 17′ Zielinski, 41′ Insigne, 45′ Cristiano Ronaldo

Angoli: 3-2 per il Napoli

Recupero: 1′ e 4′

Ammoniti: Demme, Bentancur, Rabiot, Hysaj, de Ligt per gioco scorretto; Bernardeschi e Ronaldo per proteste

Spettatori: 40 mila