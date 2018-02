– Per voltare pagina è bastato un confronto di mezz’ora, in cui Maurizio Sarri e i giocatori hanno analizzato gli errori commessi nella gara di Europa Leauge contro il Lipsia, in cui il Napoli ha sostanzialmente compromesso le sue possibilità di superare il turno. Nessun processo, però. La testa degli azzurri è già proiettata sulla ripresa del campionato, che è stato scelto fin dalla scorsa estate come l’obiettivo prioritario e per certi versi addirittura unico della stagione, visto che perfino in Champions c’era stato in più di una occasione il ricorso al turn over.

Nella sfida al San Paolo contro la Spal, invece, sono pronti a ritornare immediatamente in pista tutti i titolarissimi, risparmiati ancora una volta in coppa proprio in vista dell’appuntamento domenicale. I rientri più attesi e importanti sono quelli di Albiol in difesa, di Allan e Jorginho a centrocampo e soprattutto di Mertens in attacco. La capolista ritrova in sostanza la sua spina dorsale, di cui si era sentita parecchio la mancanza nella deludente esibizione internazionale.

In campionato si rivedrà invece il Napoli migliore, capace finora di conquistare ben 63 punti in appena 24 giornate, con un bottino di 20 vittorie (le ultime 8 consecutive), 3 pareggi e solo un ko (con la Juve). Ma sono pronti a rispondere presenti all’appello pure i tifosi, che a loro volta avevano snobbato a metà settimana l’appuntamento con l’Europa League. Per la sfida pomeridiana contro la Spal sono invece annunciati sulle tribune del San Paolo almeno in 35 mila, nonostante si tratti sulla carta di una partita non proprio di cartello.

La doverosa scelta di Sarri di ripristinare il ritiro della vigilia, cancellato prima della gara contro il Lipsia, è tuttavia un richiamo molto significativo alla massima concentrazione: per i suoi giocatori e di riflesso per tutto l’ambiente. A 14 giornate dalla fine del torneo, del resto, ogni passo falso può essere decisivo e ogni successo può al contrario avvicinare la capolista al sogno tricolore. Allo stadio ci sarà anche Aurelio De Laurentiis, che ha avallato silenziosamente la scelta di allenatore e squadra di puntare tutto sulla volata per lo scudetto. Il presidente spera che al gruppo possa aggiungersi al più presto il polacco Milik, che si infortunò nel match di andata con la formazione di Semplici (il 25 settembre scorso) ed è ormai vicino al rientro.