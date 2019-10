Il rapporto con Ancelotti

– Il rapporto con i tifosi, quello con Ancelotti. E poi Sarri e la Nazionale con cui è ad un passo dalla qualificazione anticipata agli Europei del prossimo anno. Lorenzo Insigne ne ha parlato a Dribbling su Rai 2. Capitano a Napoli, non proprio il mestire più semplice del mondo “Alcuni tifosi napoletani non mi hanno capito – racconta Insigne -. Credo abbiano un’immagine diversa da quella che sono, a qualcuno potrei sembrare presuntuoso, ma io per il Napoli mi farei ammazzare. Chiedo ai tifosi di starmi vicino, spero possano ricredersi. A Napoli è l’ora di vincere, si aspetta da troppo tempo”.

Finito in panchina contro il Brescia e poi addirittura in tribuna a Genk, nella sfida di Champions, Insigne parla del rapporto non proprio idilliaco con Carlo Ancelotti. “E’ una questione caratteriale. Ci capita di litigare, ma Carlo rimane un grande allenatore e spero di vincere insieme a lui. Non è mai successo, da quando allena il Napoli, che mi abbia imposto un ruolo – prosegue Insigne -. A volte, quando arrivo più stanco e nervoso all’allenamento, può capitare di rispondere alle sue osservazioni, ma sono cose che possono accadere e finiscono lì, non si prolungano. In due anni è capitato spesso anche di scherzare con lui”.

Sarri nel cuore

Tra gli allenatori che gli sono rimasti nel cuore c’è senza dubbio Maurizio Sarri. “Ha davvero fatto tanto per il Napoli. Quello che Maurizio ha lasciato in città, pesa nei giudizi ora che allena la Juventus. Il mister ha un’età matura, ha avuto una grande occasione e spero per lui che faccia bene, perché gli voglio bene per tutto quello che ha fatto per la maglia azzurra”. Chiusura sulla nazionale che già questa sera contro la Grecia potrebbe strappare il pass per Euro2020: “Vogliamo fare un grande Europeo”.