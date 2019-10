Serve una vittoria al Napoli, atteso domani (ore 18) dalla delicata trasferta contro il Torino. Gli azzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi in campionato (due sconfitte nelle prime sei giornate) e devono mettersi alle spalle la prova non entusiasmente di Champions contro il Genk, un pari che non è piaciuto a nessuno e che ha lasciato in eredità il caso Insigne. Spedito in tribuna in Belgio, il capitano ritroverà una maglia da titolare domani contro i granata in un reparto offensivo che è l’unico in cui Ancelotti – rimasto per l’ennesima volta in silenzio alla vigilia di una partita di campionato – ha l’imbarazzo della scelta. Prenota un posto nell’undici iniziale anche Mertens.

E’ in difesa che Ancelotti ha i problemi maggiori. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic infortunato, al fianco di Manolas agirà Luperto, ai lati Di Lorenzo – fresco di convocazione nella nazionale maggiore – e Ghoulam che prenderà il posto dell’indisponibile Mario Rui. Prima convocazione per Tonelli, in lista anche Hysaj. A centrocampo Considerato che non ci sono uomini adatti per uscire palla al piede da dietro, Ancelotti sta pensando a un centrocampo a tre in modo tale da poter spingere evitando di andare in inferiorità. Allan, Zielinski e Fabian dovrebbero essere gli uomini della svolta in mezzo. Naturalmente anche più avanti ci saranno dei cambiamenti di modulo. Ancelotti, infatti, ha provato il tridente dei piccoletti. Insigne, Martens e Callejon sono i candidati ma non è detto che Llorente non possa trovare posto nel corso della sfida.