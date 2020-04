NAPOLI – Il protocollo sanitario per ripartire è pronto e sarà ancora più rigido di quello federale. Il Napoli sottoporrà i suoi tesserati a tre tamponi, invece che due. Ai giocatori verranno fatti a casa, il primo questa settimana. C’è già un accordo di massima con una struttura privata (tra quelle che hanno chiesto di essere autorizzate dalla Regione), costo tra i 70 e 100 euro. De Laurentiis e Gattuso hanno scelto anche i componenti del gruppo per il maxi ritiro a Castel Volturno, circa 60 persone tra staff tecnico, dirigenti e calciatori, c’è pure un cuoco. Dopo il 29 aprile sono pronti a scattare i test sierologici e le visite mediche, propedeutici alla ripresa degli allenamenti.

Stipendi congelati

Ma certezze non ce ne sono e nel frattempo De Laurentiis e la squadra sono nella sostanza separati in casa. In attesa di capire che succederà, infatti, sono stati congelati da parte del presidente gli stipendi, le trattative sui rinnovi dei contratti e anche la famigerata questione multe. In stand by pure i rimborsi per i tifosi, dopo il comunicato diffuso dal club per rispondere alle richieste degli abbonati e di chi aveva acquistato il biglietto per la semifinale di Coppa Italia con l’Inter. “In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 – che stanno pervenendo al club – la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso. Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche”. Si naviga a vista su tutti i fronti, insomma. La priorità per il Napoli è capire se la stagione riprenderà oppure no.









Fonte