“Devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società ma devo accettarla”. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta così la decisione del club di mandare in ritiro la squadra fino a domenica dopo la sconfitta incassata sabato a Roma. “Il mio rapporto con la società non cambia, il presidente mi ha chiamato cinque minuti fa per farmi gli auguri per l’onomastico -prosegue Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Salisburgo-. È una decisione presa dal club, ma resta un dettaglio insignificante per quello che invece è l’obiettivo di domani”.

