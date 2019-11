Oggi a Napoli inaugura la mostra collettiva Virginem=Partena, curata da Biancamaria Santangelo, nella galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. “T

ra le sculture una salta agli occhi: rappresenta Matteo Salvini che, armato di un’enorme pistola, spara a due africani in versione zombie. Si chiama, facendo il verso a una frase del leader leghista, La pacchia è finita! e l’ha creata Salvatore Scuotto, del gruppo della Scarabattola, tra le formazioni di maestri presepiali più creative”. Ne dà notizia il sito del quotidiano ‘Il Mattino’. “E anche controcorrente, solite anche a messaggi forti, pure troppo: sono quelli che, per intenderci, hanno inserito donne nude, diavoli e femminielli nelle natività. Alla collettiva Scuotto partecipa in proprio, e infatti ha adottato un nome d’arte, Morales, per l’esordio di questa sua carriera da solista”.

