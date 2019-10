“Solo una botta”, accertamenti in Italia

– Napoli in ansia per Irving Lozano. L’attaccante messicano è uscito in barella al 65′ dell’amichevole vinta 3-1 contro Panama dopo aver ricevuto un colpo alla caviglia destra, l’ennesimo di una partita che ha visto i difensori avversari intervenire spesso duramente sugli attaccanti del Messico. Lozano rientrerà domani a Napoli e si sottoporrà agli esami del caso, anche se dal club azzurro non filtra particolare preoccupazione. Visti i tempi stretti il giocatore è comunque in dubbio per la sfida di sabato alle 18 al San Paolo contro il Verona.

La rabbia è anche del Messico per un arbitraggio al limite e che ha permesso ai giocatori del Panama diversi interventi violenti sanzionati solo con cartellini gialli. Lo stesso Lozano si è rivelato una vera e propria spina nel fianco per la difesa panamense che lo ha più volte fermato in maniera poco morbida. Prima di uscire dal campo, arrendendosi all’ennesimo calcione, Lozano aveva provocato l’ammonizione di tre avversari. “I direttori di gara devono far rispettare le regole in campo – dice stizzito a fine gara il ct del Tricolor Gerardo Martino -, ma a volte si tende a compensare gli equilibri permettendo alcune entrate, è un qualcosa che ho già visto durante la Gold Cup e anche oggi”. È comunque lo stesso Tata Martino a provare a rassicurare i tifosi sulle condizioni dell’attaccante: “Lozano ha subito un colpo alla caviglia, al momento la prima impressione è che sia solo una botta”. Ed è lo stesso augurio del Napoli che spera di riavere subito a disposizione il giocatore.

Nuovo assalto Real per Fabian Ruiz

Intanto il Napoli deve guardarsi nuovamente le spalle dall’assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz, già contattato la scorsa estate. Secondo il sito del quotidiano spagnolo “AS”, il club “blanco” ha intensificato i rapporti con l’entourage del centrocampista azzurro, legato ai partenopei fino al 2023. Il giornale madrileno sa bene che non è semplice fare affari con il presidente Aurelio De Laurentiis, definito un “duro negociador” e spiega che la strategia del Real è quella di convincere il giocatore a non rinnovare il contratto e, in caso di ulteriore prolungamento, a fissare una clausola rescissoria inferiore ai 100 milioni di euro.

Anche il Barcellona sul centrocampista

Già la scorsa estate il Real provò a ingaggiare il nazionale iberico, ma la richiesta del Napoli, che oscillava tra gli 80 e i 90 milioni di euro, bloccò tutto. Inoltre anche lo stesso Fabian Ruiz non era interessato a lasciare il club azzurro, un po’ per l’ottimo rapporto instaurato con Ancelotti, ma anche in ottica Europei 2020, dal momento che a Madrid rischiava di avere meno spazio e possibilità di mettersi in mostra. Adesso c’è anche il Barcellona sul centrocampista, ma già da tempo il club del Bernabeu e l’entourage del giocatore, secondo quanto riportato da “AS”, sarebbero in contatto e i dirigenti blancos avrebbero fatto sapere che non intendono pagare tra i 100 e 120 milioni di euro, ovvero la cifra che il Napoli vorrebbe mettere come clausola rescissoria per il cartellino di Fabian Ruiz.