Il Napoli fa sul serio e non tralascia il benché minimo particolare. Chiaro l’intento della società azzurra di non voler farsi trovare impreparata in caso di ripresa del campionato. E anche tra i giocatori, come mostrano le dichiarazioni a 360° rilasciate da Mario Rui, che parla di tre fronti sui quali ancora lottare, sono sulla stessa linea. .

Il presidente De Laurentiis dal canto suo cerca il sostegno della politica, necessario perché i giocatori possano almeno riprendere ad allenarsi. Un progetto, quello del numero uno azzurro, che ha convinto il Governatore della Campania De Luca: “Ci sono tutte le condizioni per far fare gli allenamenti al Napoli a Castel Volturno. -ha dichiarato-. De Laurentiis mi ha scritto una lettera per spiegare come riprendere le sedute. Nel centro hanno tre campi che assicurano la distanza di 20 metri tra i giocatori, possono allenarsi in fasce orarie diverse, usando mezzi propri senza frequentare lo spogliatoio. Se riaprono fabbriche e imprese, visto che De Laurentiis garantisce due tamponi a settimana ai giocatori, la sua richiesta va sottoposta al vaglio. Poi decideranno gli organi competenti se far ripartire il campionato”.