Visualizza questo post su Instagram Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! ???? #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona) in data: 19 Gen 2020 alle ore 12:00 PST

Ufficiale acquisto Rrahmani: arriva a luglio

Il momento è delicato, il più difficile da quando il Napoli – stagione 2007-2008 – è tornato in serie A. Gli azzurri non riescono a risalire la china, il cambio in panchina e l’arrivo di Gattuso non ha dato la scossa attesa. Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, una classifica sempre più delicata, all’orizzonte due partite sulla carta proibitiva: domani il quarto di finale di coppa Italia contro la lanciatissima Lazio, domenica l’arrivo al San Paolo della Juve capolista. Serve una scossa e via social prova a darla Diego Armando Maradona: “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! Forza Napoli Sempre” ha scritto su Instagram l’ex Pibe de Oro, attuale allenatore del Gimnasia La Plata.

Intanto il Napoli ha ufficializzato l’acquisto dal Verona del 25enne difensore kosovaro Amir Kadri Rrahmani. Il giocatore, costato 15 milioni, ha firmato un contratto di cinque anni. Rrahmani chiuderà la stagione al Verona e da luglio farà parte della rosa del Napoli della prossima stagione.