Altro che rimpianti per la brutta figura in Europa League. Il Napoli, se solo il regolamento glielo consentisse, farebbe volentieri a meno perfino di volare a metà settimana in Germania, dove Hamsik e compagni sono attesi dall’ormai insignificante rivincita contro il Lipsia. La qualificazione è stata infatti già abbondantemente decisa dal 3-1 per i tedeschi al San Paolo, in 90′ snobbati dagli azzurri in maniera fin troppo sfacciata, tra il turn over e il modesto impegno dei pochissimi titolari scesi in campo. Ma la squadra di Sarri si è trovata davanti a un bivio ed è stata di fatto obbligata a rinunciare alle sue velleità internazionali, per puntare solamente sul campionato. Tutta colpa del ritmo infernale imposto dalla volata scudetto con la Juventus, staccata in classifica di un solo punto dalla capolista quando mancano alla fine del torneo appena 13 giornate.

Nemmeno la nona vittoria consecutiva in campionato, nuovo primato assoluto nella storia del club, ha infatti permesso al Napoli di guadagnare terreno nei confronti dei rivali. Il duello sta diventando serratissimo e la proiezione finale per entrambe le squadra va al di là dei cento punti in classifica: un traguardo spaventoso e già raggiunto una volta dai bianconeri nella gestione di Conte, mentre la soglia massima degli azzurri sono gli 87 punti del torneo scorso. “Superata quella cifra – ha ammesso Sarri qualche settimana fa – saremo piacevolmente costretti a entrare in una dimensione per noi sconosciuta e dovremo moltiplicare le nostre forze”.

Ecco perché la rinuncia all’Europa League è stata nella sostanza obbligatoria, anche se ai giocatori è dispiaciuto rinunciare a un obiettivo comunque prestigioso. “Contro la Spal dovevamo reagire dopo la brutta gara contro il Lipsia e ci siamo riusciti”, ha scritto sul suo sito ufficiale Marek Hamsik. “Siamo partiti bene e siamo andati subito in vantaggio, poi abbiamo creato tantissime altre occasioni ed è stato un peccato non essere riusciti a segnare ancora. Ora la nostra testa è alla prossima gara”. Quella con il Cagliari, s’intende. La parentesi in Germania dovrà invece essere archiviata con il minimo sforzo possibile e qualche titolare potrebbe addirittura restare a Castel Volturno, per allenarsi. Da verificare le condizioni di Milik, che sembra essere ormai pronto per il rientro. Un’alternativa in più al tridente farà molto comodo, nelle ultime 13 finali per lo scudetto.