NAPOLI – “Bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza in questi mesi. Complimenti ai ragazzi ma dobbiamo continuare ed essere squadra”. Sono le parole del tecnico azzurro Gennaro Gattuso dopo l’importante successo del suo Napoli, per 2-1, sulla Juventus.

“Non vedo l’ora che il mercato finisca”

I partenopei, dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, battono un colpo anche in campionato: “Ripenso ancora alla partita con la Fiorentina, non me ne capacito”, ha aggiunto Gattuso. “Non vedo l’ora che finisca il mercato per dedicarci tutto il giorno al Napoli. Se si lavora bene durante la settimana si possono fare tante cose. Abbiamo giocato benissimo la fase di possesso, in quella di non possesso abbiamo avuto grande rispetto degli avversari. Il gol subito alla fine mi ha infastidito, in questo momento non bisogna regalare nulla perché da quando sono arrivato di reti vere ne ho prese poche”, ha proseguito il tecnico del Napoli.

“Ci siamo spesso fatti male da soli”

Tra le chiavi della vittoria la costruzione del gioco partita dal basso: “A me piace palleggiare per uscire dalla pressione e giocare in parità numerica dall’altra parte del campo. Zielinski può diventare molto forte, deve migliorare nell’ultimo passaggio”, ha detto Gattuso. “Mi è piaciuto anche Milik, ha aiutato a legare. Questa squadra si è fatta male un po’ da sola, adesso sta a noi riportare l’entusiasmo e riempire lo stadio, una cosa possibile solo con risultati e bel gioco. Obiettivi? Non me ne pongo, spero solo di recuperare qualche giocatore”, ha concluso Gattuso.

Insigne: “Contenti per la grande partita”

“Il ritorno di Sarri al San Paolo l’ho vissuto serenamente: fa parte del mestiere. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, fa piacere aver giocato una grande partita”. Sono queste le parole di Lorenzo Insigne a fine partita.







