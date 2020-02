“Temo Ranieri, mi può incartare la partita”

– “E’ ora di dare continuità alle nostre prestazioni”. Alla vigilia della delicata trasferta a Genova con la Samp, Gennaro Gattuso chiede al Napoli di non abbassare la guardia e non sedersi sugli allori dopo le belle vittorie con Lazio e Juve: “Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, piuttosto avere sempre lo stesso atteggiamento. Con le vittorie non si sono risolti tutti i problemi. Dobbiamo giocare da squadra e non regalare nulla agli avversari. Se pensiamo di poter giocare solo di fioretto sbagliamo tutto”.

Anche perché della Samp Gattuso non si fida affatto: “Ranieri è un grande allenatore, un marpione, ho paura che mi possa incartare la partita. E’ una gara fondamentale e per la prima volta ho detto ai miei di guardare la classifica. Se vinciamo ci mettiamo in una buona posizione ma dobbiamo prepararla bene, dobbiamo arrivarci con veleno, con voglia di saper soffrire. Arrivare a quota 30 sarebbe molto importante, è fondamentale portare a casa tre punti. Ma c’è da battagliare, la Samp è una squadra difficile da affrontare”.

“Ruiz out, spero di recuperare Demme”

A Marassi non ci sarà Fabian Ruiz ed è in forte dubbio anche Demme: “Ruiz è out perché da 4 giorni non viene al campo, sta male per l’influenza. Demme da un paio di giorni non riesce ad allenarsi bene ma parte stasera per Genova. Vediamo domani come starà. Koulibaly si è allenato con continuità ma non è al massimo, Maksimovic è invece al 100%. Mertens ha fatto un buon lavoro e domani è sicuramente dei nostri. Anche Allan ha lavorato bene ed è convocato. Oggi abbiamo fatto la rifinitura per la prima volta senza i 6-7 Primavera e quando li vedi tutti in campo la musica è diversa. Già il fatto che domani partiamo quasi tutti insieme è un buon segno”.

“Bel mercato, Politano può darci una grossa mano”

Il tecnico azzurro ringrazia la società per i rinforzi di gennaio: “Sono molto contento del mercato, ringrazio il presidente per i soldi che ha investito e il direttore sportivo. Mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva. De Laurentiis mi dice sempre ‘Hai voluto la bicicletta?’ A me piace pedalare con chi mi hanno messo a disposizione. Politano? Per due giorni ha avuto l’influenza, ieri e oggi si è allenato ed è a disposizione. E’ un giocatore molto forte che ci può dare una mano, l’anno scorso ha fatto la differenza nell’Inter che non mi ha fatto andare in Champions per un punto, ci ho sbattuto i denti contro”, dice sorridendo.

“Un abbraccio alla famiglia Gaucci, a lui devo tanto”

Gattuso tiene a dedicare un pensiero a Luciano Gaucci, scomparso ieri: “Gli devo tanto, mi ha dato la possibilità da bambino di coronare il mio sogno, mi ha aiutato molto”. Gattuso a 12 anni ha cominciato a giocare nella primavera del Perugia facendo tutte le giovanili e vincendo anche due scudetti Primavera. Sempre con il Perugia di Gaucci ha esordito in serie B a 17 anni e l’anno dopo in Serie A nel ’96, prima di trasferirsi ai Rangers, in Scozia. “Abbraccio tutta la sua famiglia a cominciare da Alessandro e Riccardo. Riposa in pace big Luciano”.

“Panchina d’oro? Voto Mihajlovic”

Chiusura dedicata a Mihjlovic: “Darò il mio voto a Sinisa per la Panchina d’Oro (che si assegnerà lunedì e che premierà il miglior allenatore della serie A 2018-19, ndr). Non per la malattia ma per quello che ha fatto vedere l’anno scorso, per la bravura, per la forza”.