NAPOLI – Il Napoli non sa più vincere davanti ai propri tifosi. Al San Paolo, nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra di Gennaro Gattuso si inchina alla Fiorentina per 2-0. Per gli azzurri, che tra le mura amiche non vincono addirittura dal 19 ottobre scorso (2-0 al Verona), arriva la quarta sconfitta consecutiva. La viola, invece, trascinata dalla classe di Federico Chiesa e dalla grinta di Gaetano Castrovilli e di Patrick Cutrone (titolare!), porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza in una settimana se si conta quella sull’Atalanta in Coppa Italia. Toscani che agganciano i partenopei a quota 24 punti. E nel postpartita arriva la decisione del Napoli: squadra nuovamente in ritiro, dopo quello a novembre che provocò l’ammutinamento della squadra e la rottura con il presidente De Laurentiis.

Rivincita viola, Iachini sfata il tabù Gattuso

La Fiorentina si prende così la rivincita dopo la rocambolesca gara dell’andata chiusa tra le polemiche per un rigore inesistente concesso ai partenopei. Era, però, il Napoli di Carlo Ancelotti destinato, almeno sulla carta, a contendere lo scudetto alla Juventus di Sarri. Un girone più tardi sulla panchina azzurra non c’è più Carletto, ma Rino Gattuso, e la classifica narra di un Napoli lontanissimo dai campioni d’Italia (è di 24 punti il ritardo dai bianconeri con una gara in più) e con la zona Champions che al momento appare come un miraggio (-11 dal quarto posto). Era, però, la Fiorentina di Vincenzo Montella che con Ribery da lì a poco avrebbe fermato Juventus e Atalanta e vinto a San Siro contro il Milan. Poi la crisi, l’umiliazione di Cagliari (5-2) e l’esonero del tecnico campano con l’arrivo in panchina di Iachini che non aveva ancora battuto Gattuso e che contro il Napoli non vinceva addirittura da cinque anni.



Chiesa accende la Fiorentina



Ottimo avvio della squadra di Beppe Iachini che si getta subito in avanti per non dare campo al Napoli. Così, dopo neanche 3′, Ospina blocca centralmente un primo tentativo viola con Milenkovic di testa. All’11’ Castrovilli a un passo dal vantaggio sul traversone teso e basso dal fondo di destra di Lirola: la palla esce di un soffio. Il Napoli risponde con Milik che in acrobazia raccoglie un cross di Callejon, ma trova la grandissima risposta di Dragowski col guantone sinistro. Poco prima della mezz’ora, però, la Fiorentina passa in vantaggio con Chiesa che, servito in area da un appoggio all’indietro di Benassi, beffa Ospina con un tiro di punta. Il Napoli prova subito a rimettere le cose a posto con due conclusioni da fuori: la prima di Insigne con Dragowski che blocca centralmente, la seconda con Zielinski che fa la barba al palo. Al 30′ Ospina deve volare per salvare la palla sulla linea di porta su un colpo di testa ravvicinato di uno scatenato Chiesa. Due lancette d’orologio più tardi Cutrone spaventa nuovamente il San Paolo con un gran gol sul primo palo, ma l’urlo di gioia dell’ex rossonero viene strozzato dalla bandierina alzata del guardalinee. Nel finale Ospina deve nuovamente impegnarsi per evitare la rete su una conclusione velenosa dal limite di Benassi.

Stoccata di Vlahovic e il Napoli va al tappeto

La ripresa entra subito nel vivo con Insigne che prova a pescare dal cilindro il gol del pareggio, ma il suo destro dal limite sbatte sul palo esterno. 4′ più tardi, però, la grandissima occasione di Chiesa servito da Castrovilli al termine di uno scambio da cineteca. A tu per tu con Ospina, il numero 25 viola si lascia ipnotizzare. Gattuso prova a giocarsi la carta Demme al posto di un arrabbiatissimo Allan, ma il tedesco si fa vedere solo con un tiro di destro alto sopra la traversa. Il Napoli insiste, prova a chiudere la Fiorentina nella trequarti. Iachini cerca allora di mettere in campo forze fresche: fuori Cutrone, dentro Vlahovic. Il serbo ci mette un’eternità ad entrare in partita, ma al 74′, nel momento migliore della squadra di casa, si inventa un tiro a giro da dentro l’area di sinistro col pallone che si insacca sotto il sette più lontano. E’ il colpo di grazia alle già fragili certezze del Napoli che da quel momento in poi attacca in maniera confusa senza mai rendersi realmente pericoloso dalle parti di Dragowski. Finisce così tra i fischi del San Paolo e lo sguardo perso nel vuoto di Gennaro Gattuso.

NAPOLI-FIORENTINA 0-2 (0-1)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (11′ st Demme), Fabian Ruiz, Zielinski (19′ st Lozano); Callejon (30′ st Llorente), Milik, Insigne. A DISP.: Meret, Karnezis, Tonelli, Lobotka, Elmas, Younes. ALL.: Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (42′ st Ceccherini), Cutrone (21′ st Vlahovic), Chiesa (33′ st Sottil). A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Maxi Oliveira, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal. ALL.: Iachini.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 26′ pt Chiesa (F), 29′ st Vlahovic (F)

NOTE: Ammoniti: Hysaj, Demme (N); Dalbert (F). Recupero: 3′ pt, 3′ st.





Fonte