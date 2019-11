‘‘Scudetto? Tutto aperto”



Teoricamente la sosta doveva servire a far calmare le acque in casa Napoli. Teoricamente, appunto, perché in realtà la tensione resta altissima. Non bastasse l’infortunio di Mertens in Russia-Belgio (ma non sembra niente di grave), è scoppiato il caso Elmas. Colpa di un’intervista che il centrocampista macedone ha concesso, dal ritiro della propria nazionale, al quotidiano locale “Vecer” raccontando i primi mesi della sua esperienza in Italia. Peccato che la società azzurra aveva imposto il silenzio stampa a tutti i giocatori e per questo l’ex Fenerbahce ora rischia grosso, come si evince dal post del club su twitter: “Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore”.

Un caso destinato a far discutere. Anche perché Elmas si era limitato a parlare del suo ambientamento nel campionato italiano (“la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, sicuramente tra i primi cinque ma rispetto alla Turchia contano soprattutto la tattica e la qualità dei calciatori, si gioca in modo più difensivo”) senza parlare delle ultime vicissitudini dello spogliatoio azzurro. Anzi, il centrocampista macedone aveva cercato di portare una ventata di ottimismo: “La Juventus ha tutto quello che serve per vincere lo scudetto. Ma è ancora tutto aperto, nel calcio tutto è possibile, c’è l’Inter, il Napoli, la Roma, sono tutte buone squadre che stanno lottando per lo scudetto. Sarà un campionato incerto fino all’ultima giornata. Sono felice di giocare in Italia, è un grande passo per me. Non so se sarà una tappa della mia carriera o qualcos’altro, in questo momento non sto pensando di giocare altrove nel prossimo futuro”. L’ultima battuta era stata sul Pallone d’oro: “Per me lo merita Messi. Che abbia vinto o meno la Champions, è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio”. Parole che tuttavia gli costeranno una multa abbastanza salata (dal 5% fino al 50% dello stipendio mensile).

Visualizza questo post su Instagram Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa. ?? Mes enfants sont nés ici. Ici, j’ai grandi en tant qu’homme et en tant que footballeur. Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous ?? My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home ?? #Napoli #KK Un post condiviso da Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26) in data: 16 Nov 2019 alle ore 8:41 PST

Koulibaly: “Napoli casa mia”

Elmas però non è stato l’unico a rompere il silenzio imposto dal club. Anche Koulibaly, infatti, ha affidato al proprio profilo Twitter alcune frasi in cui però il calcio giocato non viene menzionato. E per questo il difensore senegalese, al contrario del suo compagno di squadra, dovrebbe farla franca. “KK” ha infatti scritto un messaggio d’amore per la città campana che ritrae lo stesso calciatore affacciato sul lungomare di Napoli, con il Castel dell’Ovo sullo sfondo: “Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui la mia famiglia e io ci sentiamo a casa”. Un messaggio evidentemente finalizzato a stemperare gli animi in un periodo di enorme tensione. E sabato c’è la trasferta a San Siro in casa del Milan.