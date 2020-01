– Le ultime carte di Gattuso. Il tecnico contro la Lazio in Coppa Italia farà ricorso ai nuovi acquisti Demme e Lobotka, con il tedesco che ha qualche possibilità in più di giocare dal primo minuto, mentre Lobotka non avrebbe ancora la preparazione atletica necessaria per disputare un’intera partita e potrebbe dunque subentrare dalla panchina. Riguardo al disegno tattico con il quale presentarsi contro la Lazio, non c’è alcuna certezza.

Intanto la squadra non va in ritiro. E’ stata ribaltata in 12 ore la decisione presa sabato, e annunciata anche dal tecnico dopo l’ennesimo ko in campionato contro la Fiorentina: i calciatori si sono allenati oggi a Castel Volturno e poi sono tornati ognuno a casa propria.

Lunedì allenamento in vista della Lazio

Il nuovo appuntamento è previsto per lunedì: allenamento di rifinitura, poi tutti insieme in attesa del quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio. Che cosa stia realmente accadendo nel Napoli è difficile da capire e da spiegare. Quel che è certo è che il caos regna sovrano. Il Napoli manca di idee, di gioco e anche di salute visto che i grandi assenti come Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens non si sa quando potranno tornare a giocare.