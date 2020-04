NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo è stato l’autore dell’ultimo gol del Napoli prima dello stop per la pandemia, il 29 febbraio contro il Torino al San Paolo. “Per tutta la squadra era un buon momento, non solo per me. Stavamo facendo dei buoni risultati e questo è un motivo di dispiacere in più. Ci siamo fermati proprio mentre stavamo mostrando del bel gioco e mettendo in pratica quello che ci chiede Gattuso. Dispiace aver interrotto questo momento positivo. Nel caso dovessimo ripartire, però, dovremo essere bravi a riallacciare il filo del discorso da dove eravamo rimasti”, ha detto il difensore azzurro collegandosi al telefono con radio Kiss Kiss. “Sono a casa, per fortuna sto bene. Dagli ultimi dati sembra che ci sia qualche piccolo miglioramento grazie al rispetto delle regole. Ma dobbiamo continuare tutti la nostra quarantena, senza pensare che tutto sia finito”.

Di Lorenzo intanto si allena da solo, a casa. “Non è come andare al campo tutti i giorni, ma la società ci ha messo a disposizione tutti gli strumenti per poterci allenare e per poter mantenere uno stato fisico adeguato. Ci alleniamo e cerchiamo di farlo bene”. Il terzino azzurro ce la sta mettendo tutta per farsi trovare pronto. “Fare delle previsioni è un po’ difficile, però: sicuramente ci saranno tante partite da giocare, penso che verrà presa la soluzione migliore per non compromettere la stagione in corso e quella successiva. L’idea di tornare in campo non mi spaventa: vorrà dire che questa pandemia sarà finita. Riprenderemo quando sarà tutto ok. Da parte nostra non c’è tutta questa preoccupazione e non temo ripercussioni. Non dovremo più pensare a questo virus. All’inizio servirà grande attenzione, ma una volta passato questa grave emergenza torneremo a vivere tranquillamente”.







