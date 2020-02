NAPOLI – “A San Siro abbiamo fatto una grande prova, ma adesso dobbiamo dare continuità ai risultati”. Giovanni Di Lorenzo torna sul successo di mercoledì scorso in casa dell’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia e spera che il Napoli possa ripetersi anche in campionato, dove domenica è atteso alle 18 dalla trasferta a Cagliari.

“Siamo vicini al top”

“Non era facile tenere testa all’Inter, ci siamo riusciti ed è stata una bella risposta dopo la sconfitta con il Lecce – aggiunge l’ex terzino dell’Empoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss -. Serviva una prestazione di carattere e l’abbiamo ottenuta tenendo il campo con tanta solidità. Adesso c’è il secondo round ma se giochiamo da squadra abbiamo le nostre possibilità. Però ora la testa è alla gara di domenica. Sinora siamo stati altalenanti come risultati e l’obiettivo è cercare un andamento positivo anche in campionato”. Prossimo ostacolo il Cagliari di Maran alla Sardegna Arena. “Ci aspetta una partita difficile, su un campo duro. Loro stanno disputando un gran campionato, hanno forza e qualità. Noi dovremo ribattere con le nostre armi e sfruttando al massimo le nostre potenzialità”. Di Lorenzo sembra certo che il periodo negativo sia alle spalle: “Siamo una squadra forte, con uomini di qualità ed è giunto il momento di dimostrarlo con continuità. Abbiamo ancora margine perché mancano tante gare fino al termine della stagione. Gradualmente stiamo recuperando anche gli infortunati e siamo vicini al top della condizione per poter essere protagonisti in questo girone di ritorno”.

Challenge ed Europeo

Si avvicina la sfida di Champions contro il Barcellona, ma Di Lorenzo mette nei radar soltanto la Serie A: “Certamente sarà un match affascinante e magico, però ora pensiamo al prossimo incontro perché in campionato c’è tanta strada da fare. Il Cagliari è un avversario molto difficile”. A giugno ci sarà l’Europeo, il difensore azzurro non si nasconde: “Ci penso sì, credo sia giusto che ogni calciatore abbia il sogno e l’ambizione di indossare la maglia dell’Italia. Ma questo verrà solo in conseguenza delle prestazioni con il Napoli. Ci sono tanti calciatori che lottano per questo posto, sta a me dare il massimo per convincere Mancini a chiamarmi”. Chiusura sul tema della settimana, il challenge (la possibilità per gli allenatori di poter richiedere la visione del Var). Di Lorenzo è favorevole: “Potrebbe essere una buona soluzione. Anche noi quest’anno siamo stati un po’ sorpresi delle volte in campo perché l’arbitro non era andato a controllare. Io direi di andare sempre a vedere per sicurezza. Potrebbe essere una soluzione questa del Challenge, come nel tennis”.

Lo sfogo di Lozano

“Fare ciò che ami a volte comporta uno sforzo che pochi conoscono”. Inizia così un post su Instagram di Hirving Lozano. Arrivato quest’anno dal Psv, il messicano ha collezionato 16 presenze e due gol in campionato. Dopo un buon inizio è stato tuttavia impiegato sempre meno nelle rotazioni di Ancelotti e Gattuso. Nel ringraziare un giornalista messicano (Luis Garcia Postigo, ex Atletico Madrid e Real Sociedad ora commentatore) che all’interno di una trasmissione televisiva lo ha definito “Il miglior calciatore del Messico” Lozano sembra togliersi qualche sassolino: “Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del costo di perseguire il mio sogno. Ci ho trovato una risposta a molte domande che mi passano per la testa. Le tue parole mi hanno colpito, mi hanno incoraggiato. Le terrò a mente quando necessario. Non sai come voglio che le tue previsioni si realizzino, continuerò a lavorare sodo per ottenerlo. Ti ringrazio moltissimo per avermi dedicato la tua rubrica, oggi è stata una buona giornata dopo averla letta. Un giorno più tranquillo e con la gioia di qualcuno che capisca il mio momento attuale. Con tutto il cuore, grazie mille”.

Koulibaly e Milik a rischio

Il Napoli intanto si è allenato sotto una fitta pioggia in vista della sfida di Cagliari. Lavoro in palestra per Koulibaly che Milik così come per Younes che accusa una contrattura all’adduttore sinistro. Per il difensore e l’attaccante si aspetta la rifinitura di domani per capire se saranno a disposizione. Gattuso, comunque, non cambierà molto rispetto a mercoledì. In difesa stessa linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Di Lorenzo. Tra i pali Ospina. A centrocampo c’è Allan che chiede spazio e potrebbe essere impiegato a destra con Demme centrale e Fabian a sinistra. In attacco ballottaggio Callejon-Politano con lo spagnolo favorito. Al centro, se non dovesse farcela Milik, confermato Mertens con Insigne a sinistra.







