La reazione di Aurelio De Laurentiis si è fatta attendere fino al primo pomeriggio ed è arrivata dopo una lunga pausa di riflessione, utilizzata dal presidente del Napoli anche per confrontarsi con i suoi avvocati. Ma non c’è stato evidentemente margine nemmeno per cercare una tregua, visto che il club azzurro è uscito alla fine allo scoperto con una nota durissima. “La società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede – si legge -. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”. Avrà dunque delle conseguenze durissime l’ammutinamento dei giocatori del Napoli, che dopo il pareggio contro il Salisburgo si erano rifiutati di rimanere in clausura punitiva fino a domenica mattina, come invece aveva intimato De Laurentiis. Alle porte c’è una clamorosa e inedita battaglia legale, con il presidente che proverà a far pagare a tutta la squadra il grave atto di insubordinazione.

Resta invece in sella per il momento Ancelotti, rassicurato da De Laurentiis nel corso di una lunga telefonata. Ma il presidente si aspetta che anche il tecnico prenda una posizione chiara (e intransigente) nei confronti della squadra, attesa dall’anticipo di sabato sera al San Paolo contro il Genoa. Il Napoli è una polveriera, la vera resa dei conti potrebbe essere solo rinviata di qualche giorno, con la sosta alle porte.