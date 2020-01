“Io ho lavorato molto bene”

– “Aver avuto Maradona è stato un handicap per il Napoli”. Il presidente azzurro va controcorrente e, in un intervista realizzata lo scorso aprile e inserita nel docufilm della Red Bull sulla città di Napoli, spiega così il motivo per cui la società azzurra ha vinto poco in passato: “Aver avuto in squadra il giocatore più forte che sia mai esistito invece di rappresentare un ‘plus’ è stato un ‘minus’ per la città. Con lui si sono vinti due scudetti poi ci si è seduti. D’altronde è come quando stai con la donna più bella del mondo e poi lei divorzia da te. Chi potrà mai accontentarti e cosa puoi trovare di meglio? E’ un peccato perché parliamo di una città meravigliosa, unica al mondo che avrebbe dovuto vincere di più”.

Il presidente poi parla anche della sua gestione, iniziata nel 2004 e che ha portato il Napoli dalla Serie C ai vertici del calcio italiano: “Noi abbiamo lavorato molto bene perché abbiamo sfornato calciatori importanti del calibro di Lavezzi, Cavani e Higuain. Anche ora abbiamo tanti calciatori molto forti in rosa come Mertens e Insigne”.