Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri di Natale ai tifosi attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito del Napoli. Il presidente del club azzurro ripercorre il 2017 “che è stato un anno solare che ci ha visti protagonisti di un record straordinario di punti e di una sequenza di risultati che hanno portato la nostra squadra ad essere tra le più ammirate in Italia e in Europa”. MERCATO, DE LAURENTIIS SCATENATO: 4 COLPI

Ovviamente l’obiettivo, con il Napoli in testa alla classifica, è fare ancora meglio. “Insieme a Sarri, maestro di calcio, e al nostro splendido gruppo vogliamo proseguire su questo cammino per raggiungere e regalare a voi tifosi le più nobili e alte soddisfazioni umane e sportive. Proprio pochi giorni fa abbiamo inaugurato al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) una Mostra del

“Napoli nel Mito” ed è uno step importante per dare lustro e onore alla nostra memoria sportiva, fatta di passione unica. Un grande gesto d’amore che ci proietta ad un solido presente e un luminoso futuro”.

De Laurentiis non pronuncia la parola scudetto, ma ovviamente spera di poter arrivare fino in fondo. “Il mio impegno ed il mio lavoro sono e saranno sempre costanti per far sì che si possano coronare i nostri sogni”.