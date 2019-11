– La famiglia Al-Thani sarebbe interessata al Napoli. La rivelazione è del quotidiano inglese ‘Daily Mail’. Stando all’indiscrezione, l’emiro del Qatar, che qualche mese fa voci davano interessato alla Roma di Pallotta, avrebbe presentato un’offerta da 560 milioni di euro al presidente Aurelio De Laurentiis per acquisire il pacchetto azionario di maggioranza del club.

Sempre secondo il tabloid, il presidente azzurro, che fino ad oggi per la verità non ha mai espresso l’intenzione di cedere la società, starebbe riflettendo sulla possibilità di chiudere l’operazione, soprattutto dopo i fatti accaduti nell’ultima settimana. Non si attendono riscontri immediati alla notizia visto che De Laurentiis attualmente si trova a Los Angeles per impegni cinematografici e rientrerà in Italia solo tra un paio di settimane.